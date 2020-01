Dạo quanh thị trường ô tô Gia Lai cuối năm

(GLO)- Thông thường, vào 2 tháng cuối năm Âm lịch, nhu cầu mua ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại tăng mạnh. Song năm nay, theo các hãng xe, mặc dù họ đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng lên đến 100 triệu đồng/xe nhưng thị trường vẫn khá trầm lắng.

Tăng trưởng đạt thấp

Gia Lai hiện có 9 showroom ô tô mới và hơn 10 showroom ô tô cũ. Trong năm 2019, tổng số xe ô tô bán ra ở thị trường tỉnh đạt 2.475 chiếc các loại, tăng 12,1% so với năm 2018. Trong đó, lượng xe tiêu thụ của hãng Ford đạt 260 chiếc, Honda 378 chiếc, Hyundai 466 chiếc, Kia 235 chiếc, Mazda 315 chiếc, Vinfast 25 chiếc, Mitsubishi 360 chiếc, Toyota 395 chiếc, Peugeot 41 chiếc. Các hãng chiếm thị phần lớn trên địa bàn gồm Hyundai 22%, Toyota 18,5%, Kia 13,4%, Mazda 8,8%...

Theo các hãng xe, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh số bán hàng tăng mạnh nhưng 6 tháng cuối năm lại đạt không cao. Các năm trước, doanh số bán hàng 2 tháng cuối năm Âm lịch luôn đẩy doanh số cả năm tăng lên. Tuy nhiên, năm nay, tình hình kinh doanh trong khoảng thời gian này khá trầm lắng. Nguyên nhân được nhận định là do giá cả hàng nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh giảm thấp khiến nguồn thu trong dân giảm. Thị trường bất động sản trên địa bàn cũng có dấu hiệu chững lại. Cùng với đó, hiện nay, khoảng 80% lượng khách mua xe qua hình thức vay ngân hàng. Do đó, khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất vay tăng lên đã gây khó khăn cho khách hàng trong việc mua xe. Số lượng xe bán ra giảm đồng nghĩa với lợi nhuận của các hãng ô tô cũng giảm. Theo nhận định của các hãng xe trên địa bàn, giai đoạn 2016-2018, thị trường ô tô ở Gia Lai có sự tăng trưởng tốt nhất. Nhưng từ năm 2018 đến nay, mức tăng trưởng đã chậm lại. Riêng năm 2019, thị trường ô tô ở Gia Lai có mức tăng trưởng thấp so với bình quân chung của cả nước là 29%.

Nhân viên của Hyundai Gia Lai tư vấn xe cho khách hàng. Ảnh: V.T

Ông Lê Văn Trọng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (Hyundai Gia Lai) cho biết: “Hyundai là hãng xe có nhiều dòng từ phân khúc bình dân đến cao cấp, do đó đáp ứng được nhiều yêu cầu của đông đảo khách hàng. Trong năm 2019, Công ty tiêu thụ xe Hyundai tại thị trường Gia Lai đạt 466 chiếc. Đây cũng là thương hiệu 5 năm liên tục đứng đầu thị trường về số lượng bán ra. Dự kiến năm 2020, Hyundai sẽ đạt mức tăng trưởng 14-16% trên toàn quốc, riêng Gia Lai kỳ vọng đạt khoảng 10%”.

Mức ưu đãi chưa đủ hấp dẫn khách hàng

Để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm Âm lịch, các hãng xe trên địa bàn đã đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng bằng nhiều hình thức như giảm giá, tặng gói bảo dưỡng, tặng phụ kiện cao cấp, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ… với giá trị từ vài chục triệu đồng cho đến 100 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, thị trường ô tô vẫn đạt mức tăng trưởng thấp. Lượng xe tiêu thụ trên địa bàn chủ yếu ở phân khúc hạng B (xe bình dân cỡ nhỏ), C (xe bình dân cỡ vừa), SUV (dòng thể thao đa dụng) với giá từ 450 triệu đồng đến 800 triệu đồng/chiếc.

Anh Nguyễn Chí Hàng-Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa-cho biết: “Trong tháng 12-2019, toàn thị trường bán ra 230 chiếc, riêng Công ty bán được 30 chiếc. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, lượng xe bán ra cao gấp rưỡi. Trong các tháng cuối năm, Công ty đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách mua xe với trị giá 50-100 triệu đồng/chiếc tùy dòng. Đây được coi là thời điểm tốt nhất để mua xe ô tô vì với các chính sách ưu đãi này, khách hàng tiết giảm được một khoản tiền khá lớn”.

Theo chia sẻ của anh Lê Đình Phương (tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), mặc dù có nhu cầu đi lại bằng ô tô nhưng cuối năm nay, gia đình anh vẫn chưa quyết định mua. Anh Phương nhận định, qua những tháng đầu năm nay, có thể một số hãng xe đang có lượng tồn kho nhiều sẽ tiếp tục đưa ra chương trình ưu đãi giảm giá hơn nữa. Không riêng gì anh Phương, nhiều người cho biết, họ cũng đang chần chừ chưa mua vì ráng chờ thêm mấy tháng nữa khi triển khai các chính sách đối với ngành ô tô, có thể các hãng sẽ đưa ra mức giá bán và chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Không riêng gì xe mới mà thị trường ô tô cũ cũng rơi vào cảnh ảm đạm so với thời điểm này các năm trước. Lượng khách mua xe cũ giảm đáng kể khi nhiều hãng xe mới tung ra các chương trình ưu đãi rất hấp dẫn từ vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng đã khiến tâm lý tiêu dùng của người dân thay đổi. “Nhìn chung, với sự cạnh tranh giữa các thương hiệu xe trên địa bàn, cùng với thị trường năm 2020 được dự báo có sự tăng trưởng hơn, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trên địa bàn cũng kỳ vọng mức tiêu thụ sẽ tăng trong thời gian tới”-anh Hàng cho biết thêm.