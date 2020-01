"Có nhóm lợi ích dùng tiền và thủ thuật trì hoãn lệnh cấm Amiăng"

Ông Phillip Hazelton - Điều phối chiến dịch loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng (APHEDA) nhìn nhận nhiều nước chưa cấm Amiăng vì có một nhóm lợi ích, họ dùng tiền và thủ thuật để trì hoãn việc ban hành lệnh cấm Amiăng.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng (IRECO) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo Môi trường và sức khỏe: Sự độc hại của Amiăng trắng trong tấm lợp Fibro-xi măng.

Quang cảnh Hội thảo Môi trường và sức khỏe: Sự độc hại của Amiăng trắng trong tấm lợp Fibro-xi măng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Amiăng có những đặc tính vật lý đáp ứng được yêu cầu trong xây dựng công trình dân dụng, như hấp thụ âm thanh, cách nhiệt, cách điện, giá thành rẻ… những đặc tính này giúp Amiăng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều khuyến cáo cho rằng, chúng ta hít phải sợi Amiăng có thể gây ra những bệnh nghiêm trọng và có thể gây tử vong. Đó là những bệnh như ung thư phổi, ưng thư biểu mô… Có tài liệu cho thấy mỗi ngày có đến 255.000 ca tử vong do Amiăng gây ra trên thế giới. Vì thế các hoạt động thương mại, hoạt động sử dụng Amiăng bị hạn chế, thậm chí bị cấm hoàn toàn ở nhiều nước như các quốc gia thuộc liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc nhưng nhiều nước vấn sử dụng trong đó có Việt Nam.

“Ở Việt Nam chúng ta đang đối mặt với nhiều vật liệu xây dựng (VLXD) chứa hợp chất xây dựng độc hại này. Đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu chúng ta đi về những miền quê, ngay cả khu đô thị chúng ta thấy nhiều ngôi nhà đang dùng tấm lợp Fibro-xi măng để lợp mái” – ông Hồ Quang Lợi nêu thực trạng.

Đề cập đến quy định số 1469 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển VLD ở Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trong đó tại Khoản 4 Điều 1, Thủ tướng chỉ đạo: “Giai đoạn 1, từ năm 2020 đến 2030 xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới chấm dứt sợi Amiăng trắng trong sản xuất VLXD nhất là trong tấm lợp. “Đây là quyết định rất quan trọng của Chính phủ trực tiếp về vấn đề này, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng”- ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Trình bày tham luận tại hội thảo, GS.TS Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam cho hay: Những ảnh hưởng đến sức khỏe con người do phơi nhiễm Amiăng không an toàn trong trời gian dài đã được ghi nhận rõ ràng.

Nhiều cơ sở sản xuất tấm lợp fibro-xi măng ở Việt Nam.

Các sợi Amiăng dễ dàng được hít và xuống các vùng dưới của phổi nơi chúng có thể gây ra bệnh phổi xơ hóa (bệnh bụi phổi Amiăng) và thay đổi niêm mạc khoang ngực (màng phổi). “Những bệnh này có thể dân đến giảm chức năng hô hấp và tử vong. Nếu hít phải lâu dài các sợi Amiăng làm tăng nguy cơ ung thư phổi và ung thu trung biểu mô”.

Theo GS.TS Lê Vân Trình, cách hiệu quả nhất để loại bỏ bệnh tật liên quan đến Amiăng là ngừng sử dụng tất cả các loại Amiăng; thông tin rộng rãi các giải pháp thay thế Amiăng bằng các VLXD an toàn hơn và áp dụng các chính sách kinh tế và công nghệ để kích thích sản xuất và áp dụng vật liệu thay thế. Đồng thời, áp dụng ngay các biện pháp ngăn ngừa phơi nhiễm với Amiăng tại nơi sản xuất, chỗ sử dụng và trong quá trình loại bỏ Amiăng. Ngoài ra, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những tác hại của Amiăng để biết cách phòng, tránh. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần xác định chất thải có chứa Amiăng là chất thải nguy hại.

Ông Phillip Hazelton - Điều phối chiến dịch loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng (APHEDA) khẳng định: “Amiăng đã bị cấm ở nhiều nước trên thế giới. Bởi vì đã gây ra nhiều bệnh nguy hại đến sức khỏe con người”.

“Chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam vì đã xây dựng và phát triển lộ trình ngừng sử dụng Amiăng vào năm 2030. Quyết định này thực sự sẽ cứu sống được rất nhiều sinh mạng tại Việt Nam, đặc biệt là những người công nhân đang làm việc tại những nhà máy sản xuất tấm lợp, đồng thời những người dân sống xung quanh các nhà máy đó…”- ông Phillip Hazelton bày tỏ.

Đáng chú ý, ông Phillip Hazelton cho rằng, nhiều nước chưa cấm Amiăng vì có một nhóm lợi ích tìm mọi cách bảo bảo vệ lợi ích ngắn hạn của họ và bất chấp sức khỏe dài hạn của người dân trong đó có Việt Nam. “Họ dùng tiền và thủ thuật để trì hoãn việc ban hành lệnh cấm Amiăng, trong đó họ viện dẫn “Công ước Rotterdam” và cho rằng những biện luận của các nhà khoa học đưa ra là chưa chắc chắn nên họ tìm mọi cách ngăn chặn. Nhưng chúng tôi biết vì sao họ ngăn chặn,…”, ông Phillip Hazelton nhấn mạnh.

BÀ BÙI THỊ AN – VIỆN TRƯỞNG VIỆN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG: Thực trạng báo động! Amiăng được sử dụng rất rộng rãi để sản xuất các vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt dùng trong xây dựng, đóng tàu biển, tàu ngầm, chế tạo vỏ bọc cho các thiết bị chịu nhiệt độ cao (nồi hơi, lò nung), các đường ống ngầm… 10 năm trở lại đây, Việt Nam luôn đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 nước sử dụng Amiăng, chất gây ung thư nhiều nhất thế giới. “Amiăng vẫn đang len lỏi, tồn tại khá phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là thực trạng báo động…”. Tại Việt Nam, từ những năm 1960, Amiăng đã được sử dụng để sản xuất tấm lợp fibro-xi măng và được xem như một loại hợp chất rẻ, bền và dễ sử dụng. Tuy nhiên, từ những năm 1980, tính độc hại và đặc biệt là khả năng gây ra một số dạng ung thư của Amiăng đã được phát hiện và cảnh báo. Amiăng trắng được khẳng định là có hại cho sức khỏe. Amiăng xâm nhập vào cơ thể và gây hại chủ yếu qua đường hô hấp. Tiếp xúc với Amiăng có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến phổi, ung thư biểu mô, thanh quản… Sử dụng vật liệu có chứa Amiăng đang tồn tại phổ biến ở vùng sâu, vùng xa. Vùng đồng bào dân tộc tiểu số.