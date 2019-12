Hoa công nghệ cao đón tết, giá chỉ khoảng 50.000-150.000

Làng hoa Sa Đéc sẽ có thêm giống hoa mới Theo Phòng kinh tế TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), năm nay toàn làng hoa Sa Đéc quy mô hơn 620ha sẽ cung ứng cho thị trường từ 2,5 đến 3 triệu giỏ hoa tết các loại. Ngoài một số giống hoa truyền thống chiếm số lượng lớn như cúc mâm xôi, cúc Tiger, cát tường, đồng tiền, hồng nhung, năm nay sẽ ra mắt một số giống hoa mới như cúc Pico bốn màu, cúc Zinnia, hoa hồng xanh, lan huệ cánh kép, đồng tiền lùn... Ngoài ra nhiều vườn hồng tại đây cũng nhập hàng trăm giống hoa hồng ngoại với quy cách bông to, lâu tàn, màu sắc đẹp nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng. Vụ hoa Tết Canh Tý 2020, Trung tâm Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cung ứng khoảng 400.000 cây giống cấy mô các loại ra thị trường gồm các loại cúc, hoa chuông, dạ yến thảo, đồng tiền. Sau nhiều vụ hoa tết trực tiếp hướng dẫn, hiện nông dân đã bắt đầu sử dụng giống cấy mô phổ biến để cây đồng đều, hạn chế sâu bệnh, màu sắc hoa đẹp. Năm nay giá thành các loại nguyên liệu như phân rơm, chậu hoa, tre cắm hoa tăng khoảng 10% so với mọi năm. Dự kiến giá hoa sẽ bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với mọi năm. (THÀNH NHƠN)