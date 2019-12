Bi kịch mua phải dự án ma

Vụ Alibaba đã tiến hành khởi tố, điều tra gần 3 tháng. Do tính chất phức tạp của vụ việc mà đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức. Để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình, ngoài việc thu thập các hồ sơ chứng cứ nộp cho công an, người dân nên hợp tác tối đa với cơ quan công an để vụ việc được sớm làm rõ.

Luật sư Hoàng Thu (Công ty luật Hoàng Thu)