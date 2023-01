Xứng đáng là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(GLO)- Tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (2017-2022), Gia Lai có 4 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Ông Bùi Xuân Khấn (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) là một trong số đó với mô hình làm giàu từ trồng lúa, chăn nuôi và kinh doanh nông nghiệp.





Kể chuyện lập nghiệp, người đàn ông 46 tuổi trải lòng: “Năm 2000, tôi rời quê Thái Bình vào trong này lập nghiệp. Vốn liếng mang theo chỉ đủ mua 1 sào ruộng lúa. Nhà cửa lúc đó ở nhờ người quen. Gia đình tôi trồng lúa, nuôi thêm heo và cuộc sống cũng dần ổn định”.



Vài năm sau, được sự tạo điều kiện của Hội Nông dân xã, ông mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để làm chuồng nuôi heo nái, heo thịt. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán cả trăm con heo thịt, lãi khoảng 150 triệu đồng. Từ chăn nuôi heo, gia đình ông mua thêm đất trồng lúa, xây dựng nhà và có vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp (máy gặt đập liên hoàn, máy cày xới đất).

Ông Bùi Xuân Khấn (bìa trái, tổ 10, thị trấn Phú Thiện) trao đổi kinh nghiệm trồng lúa ST24 với chuyên gia nông nghiệp của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Việt Mỹ. Ảnh: Anh Huy





Chia sẻ về hiệu quả kinh doanh máy gặt đập liên hoàn, ông Khấn nói: Năm 2013, ông mua 1 máy gặt đập liên hoàn và 1 máy xới đất để kinh doanh. Năm 2015, ông tiếp tục đầu tư thêm 1 máy gặt đập liên hoàn. “Một năm có 2 vụ thu hoạch lúa, mỗi vụ chỉ khoảng 1 tháng là hết việc. Nếu để máy nằm im thì rất phí. Vì vậy, sau khi phục vụ bà con nông dân trong vùng, tôi đưa máy đến các tỉnh: Kon Tum, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa; cố gắng đảm bảo máy hoạt động 6-7 tháng trong năm”-ông Khấn cho hay.



Ngoài ra, gia đình ông Khấn còn canh tác 7 ha lúa nước 2 vụ. Vụ mùa 2022, ông gieo trồng giống lúa ST24 theo hướng hữu cơ. Đây là mô hình do Hội Nông dân huyện Phú Thiện triển khai bằng nguồn vốn khoa học công nghệ với quy mô 27 ha, trong đó, gia đình ông Khấn có 7 ha. Nói về lý do tham gia mô hình, ông Khấn cho biết: Giống lúa ST24 có nhiều ưu điểm: cây cứng, khó bị ngã đổ, năng suất ổn định, khả năng chịu mặn, chịu phèn tốt, giá cao giúp nông dân thu nhập ổn định. Sau hơn 3 tháng, lúa cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt 7,5 tấn lúa tươi/ha, giá bán 7.500 đồng/kg. So với phương pháp sản xuất truyền thống, giống lúa mới mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình ông thuê thêm 3 ha đất để tiếp tục gieo trồng giống lúa ST24 với tổng diện tích 10 ha.



Năm 2022, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập gần 400 triệu đồng; tạo việc làm cho 20 lao động trên địa bàn. Không những thế, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Trong 2 năm (2017-2018), gia đình ông đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm giúp một số hộ dân khó khăn ở khu vực suối cạn xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) với trị giá 40 triệu đồng. Năm 2019, ông vận động người thân, bạn bè ủng hộ về vật chất, vật liệu xây dựng trị giá gần 40 triệu đồng để hỗ trợ 3 hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn bị hỏa hoạn... Đặc biệt, gia đình ông đã tự nguyện hiến 300 m2 đất ở để mở rộng đường nội thị; hàng năm luôn đi đầu trong các cuộc vận động đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn như: làm đường bê tông, xây dựng cổng chào, xây dựng nhà văn hóa... Cuối tháng 7-2022, Hội Nông dân huyện ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” với 48 thành viên, ông Khấn được bầu làm Chủ nhiệm.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện-nhận xét: “Ông Bùi Xuân Khấn luôn năng động, dám nghĩ, dám làm, là người rất trọng uy tín, đã nhận lời là chắc chắn thực hiện. Không những thế, ông còn chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và tích cực tham gia các mô hình, dự án sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương”.



PHƯƠNG DUNG