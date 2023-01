Lĩnh vực trồng trọt: Phát triển chiều sâu

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong năm 2022. Đặc biệt, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là lĩnh vực trồng trọt được các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt kết quả khả quan.





Nâng cao giá trị qua các chuỗi liên kết



Thực hiện kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Qua đó, các địa phương từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng hội nhập ngày càng cao. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 237.346 ha cây trồng các loại của 81 hợp tác xã, 72 tổ hợp tác và hơn 11.862 hộ nông dân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được 42 doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết như: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai, Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ, Công ty TNHH Quicornac, Công ty cổ phần Tiến Nông Gia Lai, Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên… góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Công nhân DOVECO Gia Lai thu hoạch chanh dây. Ảnh: Đức Thụy



Điển hình, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp làm đầu chuỗi liên kết với 10 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 10 ngàn hộ dân tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh sản xuất khoảng 22.000 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ và Organic. Hàng năm, tổng sản lượng cà phê nhân mà Vĩnh Hiệp thu mua thông qua các chuỗi liên kết khoảng 70 ngàn tấn với mức giá cao hơn thị trường 200-300 đồng/kg. Ông Lê Hữu Anh-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh (huyện Đak Đoa) cho biết: “Chúng tôi đứng ra vận động bà con nông dân trên địa bàn liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trồng hơn 70 ha cà phê theo các tiêu chuẩn 4C, UTZ. Công ty hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cà phê theo đúng quy trình, sản phẩm được bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường. Đây là hướng đi bền vững cho ngành cà phê hiện nay và cũng góp phần nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích”.



Thu nhập của gia đình ông Uê (làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa) cải thiện đáng kể sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. “Tham gia chuỗi liên kết, mình được hướng dẫn cách tưới tiết kiệm nước, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý… nên chi phí sản xuất giảm đáng kể. Năm nào vườn cà phê cũng cho năng suất, chất lượng cao và ổn định nên lợi nhuận tăng đáng kể so với trước đây. Vụ vừa rồi, mình thu được khoảng 7 tấn cà phê nhân, tăng gần gấp đôi so với trước. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mình thu được hơn 100 triệu đồng”-ông Uê phấn khởi cho hay.



Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai cũng liên kết với 5 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác và 1.075 hộ nông dân trồng hàng ngàn héc ta chanh dây trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố. Ông Tạ Thân Liêm (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Trồng chanh dây cho thu nhập ổn định hơn rất nhiều so với các cây khác. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, giá chanh dây luôn ở mức cao và ổn định nên thu nhập của người dân tăng đáng kể. Bên cạnh đó, tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chúng tôi cũng được Công ty hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp giống, phân bón đảm bảo chất lượng và được bao tiêu sản phẩm”.



Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững



Theo ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, ngoài chuỗi liên kết sản xuất cà phê với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, huyện cũng đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên các loại cây trồng chủ lực của địa phương. Các mô hình đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung theo các tiêu chuẩn bền vững như VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP… gắn với tiêu thụ. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn đã liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, Rainforest, hữu cơ... với diện tích trên 13 ngàn ha, chiếm 45% tổng diện tích cà phê toàn huyện. Đồng thời, huyện đã triển khai thiết lập, xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Hiện tại, huyện đã được cấp 8 mã số vùng trồng cây ăn quả và đang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp 11 mã số vùng trồng cho cây chanh dây, sầu riêng. “Thời gian tới, huyện tiếp tục kêu gọi các hợp tác xã, doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết với nông dân để sản xuất các loại cây trồng chủ lực như: cây ăn quả có múi, hồ tiêu, cà phê, cây dược liệu, rau các loại…”-ông Nguyễn Kim Anh cho biết.

Cánh đồng chuối lớn của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn. Ảnh: Ngọc Sang



Còn ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê thì thông tin: “Huyện sẽ tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết với người dân sản xuất các cây trồng chủ lực như: cà phê, cây ăn quả, trồng dâu nuôi tằm… Đặc biệt, thúc đẩy hình thành các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua các hợp tác xã trong sản xuất, chế biến hồ tiêu an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ uy tín, thương hiệu cho nông dân, doanh nghiệp, từng bước nâng cao giá trị, thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê trên toàn thế giới”.



Năm 2022, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) trên 33.823 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,67% so với năm 2021; trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt là 27.012 tỷ đồng, chiếm 79,86%. Trong năm, các địa phương đã chuyển đổi 2.944,45 ha đất canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Toàn tỉnh hiện có trên 37.592 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Hiện tại, toàn tỉnh có 96 mã vùng trồng, 25 cơ sở đóng gói được cấp mã quốc tế phục vụ xuất khẩu. Tỉnh cũng đã đề nghị Cục Bảo vệ thực vật xem xét cấp thêm 36 mã số vùng trồng, 10 mã cơ sở đóng gói trong thời gian tới. Cùng với đó, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm hình thành các chuỗi liên kết, phát triển sản xuất gắn với chế biến và xác định rõ một số vùng nguyên liệu tập trung cho các nhà máy chế biến; phát triển các vùng chuyên canh tập trung các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để tạo ra các loại hàng hóa có giá trị kinh tế và tính cạnh tranh, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.



“Thời gian tới, ngành nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu với các tiêu chí và cách làm cụ thể, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới tiêu thụ toàn cầu; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, toàn quốc thông qua các kênh xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hóa giữa các vùng miền, các tỉnh thành trên cả nước và mở rộng ra thị trường quốc tế”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin thêm.



QUANG TẤN