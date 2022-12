Việt Nam vẫn xuất khẩu hồ tiêu đứng đầu thế giới với 44,2% thị phần

(GLO)- Trong 11 tháng của năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 950 triệu USD, cao nhất thế giới khi chiếm đến 44,2% thị phần.





Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), 11 tháng của năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được hơn 212.000 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt hơn 183.000 tấn, tiêu trắng đạt gần 28.000 tấn. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu này giảm 14,9%, tương đương 37.015 tấn.

Nông dân thu hoạch hồ tiêu sớm. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN).



Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 34 triệu USD, tương đương 3,9%. Ước tính cả năm, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt khoảng gần 230.000 tấn, giảm 13% về sản lượng, đạt giá trị 970 triệu USD, tăng hơn 2% so với năm 2021. Nếu tính chung tất cả các loại gia vị, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1,5 tỷ USD.



Ngoài xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu hồ tiêu từ các quốc gia khác như: Brazil, Indonesia... về gia công, chế biến và xuất khẩu với giá trị cao hơn. Từ đầu năm đến hết tháng 11-2022, Việt Nam đã nhập khẩu 34.273 tấn, tăng 48,9% so với cùng kỳ.



Châu Âu và Hoa Kỳ là những nhà nhập khẩu hạt tiêu đen lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 1/3 lượng nhập khẩu toàn cầu. Riêng thị trường châu Âu nhập đến 90% tiêu đen nguyên hạt, 10% còn lại tiêu xay.



Cũng theo VPA, hiện nay mới chỉ có 4 quốc gia châu Á ký FTA với EU, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam nên nước ta có lợi thế hơn so với một số nước sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia, Ấn Độ, Malaysia. Khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực, gia vị hồ tiêu xay hoặc nghiền, ớt, vani, đinh hương… và các gia vị khác có mức thuế 0%.



Phát biểu về cơ hội mới của gia vị, nhất là đối với hồ tiêu tại hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam theo hiệp định EVFTA do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21-12, bà Hoàng Thị Liên-Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, phải thay đổi, thích ứng để phù hợp với các yêu cầu của thị trường nhập khẩu như tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng, con người… để vượt qua những thách thức, đưa sản phẩm gia vị hồ tiêu xuất khẩu đến được các thị trường lớn”.





HUỲNH LÊ (baotintuc.vn; tuoitre.vn; ngaynay.vn)