Rộng cửa xuất khẩu, nhiều mặt hàng trái cây tăng giá

(GLO)- Năm 2022, nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand chính thức nhập khẩu nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, chuối, khoai lang, bưởi, nhãn, thanh long, chanh dây… đã nhanh chóng đẩy giá cả của các mặt hàng này tăng cao từ trong nước.

Theo ghi nhận của VnExpress, chuối bán tại nhà vườn Đồng Nai và các tỉnh phía Bắc đang ở mức 13.500-14.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với hai tháng trước. Giá sầu riêng ở Cái Bè (Tiền Giang) cũng dao động 80.000-85.000 đồng/kg, tăng 22% so với tháng 10 (lúc giá xuống thấp).

9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 591 nghìn tấn chuối sang Trung Quốc. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Theo báo cáo của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, giá thu mua sầu riêng giống Ri6, khổ hoa xanh, chuồng bò đều trên 80.000 đồng một kg, còn Monthong 95.000-100.000 đồng. Đối với sầu riêng loại 2 hoặc 3, giá bán để tiêu thụ nội địa khoảng 50.000 đồng một kg.

Đặc biệt, vựa trái cây ở miền Tây đón nhận nhiều tin vui sau khi Việt Nam thuận lợi “chiếm” được niềm tin của các thị trường khó tính. Theo Báo Tuổi Trẻ, ngoài chuối và sầu riêng, các loại trái cây khác cũng có giá tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Hiện giá nhãn nằm ở mức trung bình khoảng 20.000 đồng/kg, đầu ra ổn định; xoài có giá bán dao động từ 20.000 - 80.000 đồng/kg…

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), xuất khẩu rau quả trong tháng 11 ước đạt 338 triệu USD, tăng 9% so với tháng trước và tăng đến 29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch của 11 tháng đã vượt 3 tỉ USD, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, điều quan trọng là thị trường đang mở rộng và đà tăng trưởng đã quay trở lại. Đáng chú ý nhiều thị trường lớn như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan… vẫn tăng trưởng 2 con số.

Trao đổi với VnExpress, ông Đặng Phúc Nguyên-Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit)-cũng cho rằng có hai nguyên nhân chính giúp giá trái cây liên tục tăng cao là nhờ Trung Quốc mở cửa thị trường xuất khẩu và tăng nhập cho nhu cầu Tết. Đồng thời, Việt Nam vừa ký hàng loạt nghị định thư xuất khẩu sang nước này với các nông sản như chuối, sầu riêng khiến sức mua nông sản tăng mạnh. Ngoài ra, nguồn cung mặt hàng này trong nước giảm do ảnh hưởng thời tiết cũng khiến giá liên tục đi lên.

PHƯƠNG VI