Ngọt thơm nước chuối lên men

(GLO)- Sau một thời gian nghiên cứu, bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã tìm ra công thức chiết xuất nước chuối lên men tự nhiên từ quả chuối sứ. Sản phẩm được khách hàng đánh giá cao.





Trong quá trình thu mua nông sản, bà Tầm nhiều lần chứng kiến cảnh người dân không bán được những buồng chuối sứ chín vàng, thơm nức, nhiều khi phải đổ bỏ hoặc làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Sau bao trăn trở, bà Tầm quyết định tìm công thức chiết xuất chuối tươi lên men thành nước uống.

Bà Trần Thị Tầm (bìa trái)-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên, chiết xuất thành công nước chuối lên men từ trái chuối sứ. Ảnh: Ngọc Minh





Theo bà Tầm, chuối là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu vitamin và dinh dưỡng. Quá trình lên men tự nhiên nên nước chuối giữ nguyên các hàm lượng khoáng chất, bổ sung năng lượng, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt; đồng thời, giữ được vị ngọt ngon tự nhiên, mùi thơm đặc trưng.



Để tìm ra công thức riêng, ngoài tham khảo kiến thức từ sách báo, bà Tầm thay đổi cách pha trộn, gia giảm các loại nguyên liệu phù hợp. Theo đó, nguyên liệu chính là những quả chuối chín vàng đều, không bị dập nát. Rải đường bên dưới hũ sành, cứ một lớp chuối lại rải một lớp đường. Sau đó, đổ đều nước cốt chanh trên bề mặt, đậy nắp thật kín và để ở nơi thoáng mát. “Kết quả, sau 1 tháng, chuối lên men thơm nức. Ban đầu, tôi vắt lấy nước cốt, mời mọi người nếm thử, ai cũng khen ngon. Tuy nhiên, do thời gian ủ dài và lượng cốt chanh nhiều nên nước chuối có vị chua gắt, độ cồn cao”-bà Tầm kể.



Sau nhiều lần thử nghiệm, bà Tầm đã tìm ra công thức chế biến nước chuối lên men tự nhiên với vị chua ngọt nhẹ, êm dịu và hương thơm tự nhiên. “Chuối chín vốn đã có vị ngọt nên tôi chỉ cho chút đường, chút nước cốt chanh để quá trình lên men thuận lợi. Sau hơn 20 ngày ủ thì thu về hỗn hợp chuối tươi lên men. Hỗn hợp này cho vào máy ép rồi lọc qua nhiều lớp màng để loại bỏ bã, nước chuối theo đường ống chảy ra ngoài, được đóng vào chai hoặc can cung ứng thị trường”-bà Tầm cho hay.



Nhanh tay bóc từng quả chuối sứ chín vàng, căng bóng bỏ vào thùng ủ, chị Trần Thị Bông-thành viên HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên-chia sẻ: “Bình quân 1 kg chuối tươi cho ra 1 lít nước chuối thành phẩm. Giá bán 35-40 ngàn đồng/lít. Nước chuối lên men có thể bảo quản khoảng 1 năm; để càng lâu sẽ càng đậm vị, ngon hơn. Thời gian tới, HTX sẽ chế biến chuối sấy, chuối dẻo và mứt chuối”.

Chị Trần Thị Bông-thành viên HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên bên sản phẩm nước chuối lên men. Ảnh: An Phát

Bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung: “Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên đã có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh là dưa leo và bột gia vị Trung Nguyên (bột ớt, tỏi, cốt chanh). Nước chuối lên men bước đầu đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao. Xã sẽ tạo điều kiện tốt nhất để HTX sớm hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét, đánh giá công nhận OCOP đối với sản phẩm này”.



Đến nay, HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên đã mua máy ép, đóng chai, dán nhãn mác; chú trọng quảng bá, phát triển, nâng cao chất lượng nước chuối lên men. “Thời gian qua, HTX đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, phiên chợ nông sản, ngày hội du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua các sự kiện, chúng tôi đã gặp được một số đối tác trong và ngoài tỉnh liên kết tiêu thụ sản phẩm nước chuối lên men. Từ đầu năm đến nay, HTX đã cung ứng thị trường hơn 800 lít nước chuối lên men. Hiện HTX đang hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ đăng ký sản phẩm OCOP cho nước chuối lên men”-bà Tầm phấn khởi nói.



Từ khi biết HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên sản xuất nước chuối lên men, anh Nguyễn Văn Dư (tổ 3, thị trấn Kông Chro) thường mua về thưởng thức. Anh Dư nhận xét: “Nước chuối lên men tự nhiên có vị chua chua, ngọt ngọt hài hòa, rất dễ uống. Sau mỗi bữa ăn, tôi thường uống 1 ly giúp cho tiêu hóa thức ăn tốt hơn”. Còn anh Nguyễn Tiến Quân (thôn Gia Yên, xã An Trung) thì cho hay: “Mỗi lần gia đình có tiệc, tôi đều mua nước chuối lên men của HTX về đãi khách. Tôi cũng mới đặt HTX hơn 10 lít nước chuối lên men để tặng bạn bè và tiêu dùng trong dịp Tết sắp tới”.



AN PHÁT