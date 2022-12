Giá hồ tiêu trong nước giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 19-12 giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước.

Cụ thể, tại Gia Lai, sau khi điều chỉnh giảm, hồ tiêu được thu mua ở mức 57.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận thấp nhất cả nước.

Tương tự, tại tỉnh Đak Lak và Đak Nông, giá hồ tiêu ở mức 58.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, hồ tiêu có giá 59.000 đồng/kg.

Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 11-2022 là 3.706 USD/tấn (giảm 2,1% so với tháng 10-2022 và giảm 20,1% so với tháng 11-2021). Tính chung 11 tháng của năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.308 USD/tấn (tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021).