Pleiku tổng kết công tác thực hiện mô hình chuyển đổi giống lúa Đài Thơm 8

(GLO)- Ngày 3-11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng UBND xã An Phú tổng kết công tác thực hiện mô hình trồng chuyển đổi cơ cấu giống lúa năng suất, chất lượng cao (giống lúa Đài Thơm 8).





Đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi giống lúa có năng suất chất lượng Đài Thơm 8 tại xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Được biết, xã An Phú có gần 862,5 ha diện tích đất nông nghiệp, chiếm 77,3% tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku đã phối hợp cùng địa phương đưa giống lúa Đài Thơm 8 là giống năng suất, chất lượng cao, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để trình diễn sản xuất nhằm nâng cao sản lượng lúa gạo với quy mô 20 ha (vụ mùa 10 ha và vụ Đông Xuân 10 ha) theo hình thức phối hợp thực hiện: Nhà nước hỗ trợ 70% giống; 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công hướng dẫn kỹ thuật; các hộ thực hiện mô hình chịu trách nhiệm đầu tư vốn đối ứng 30% giống, 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư khác, 100% phân chuồng, công lao động.



Sau khi triển khai trên 10 ha vụ mùa tại làng Thung Dor và thôn 4 (xã An Phú) với 39 hộ tham gia, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku cùng cán bộ địa chính nông nghiệp xã An Phú đã theo sát hướng dẫn bà con từ khâu làm đất, áp dụng quy trình gieo sạ thưa, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh... đồng thời tổ chức tập huấn nhằm hỗ trợ bà con theo dõi sự sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh gây hại cây lúa.



Kết quả cho thấy, năng suất giống lúa Đài Thơm 8 cao hơn giống lúa cũ từ 0,8-1,3 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế ước tính đạt trên 12,1 triệu đồng/ha, cao hơn so với giống lúa cũ trên 6,3 triệu đồng/ha. Trên cơ sở kết quả đạt được, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương trong hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tham gia thực hiện mô hình và đề ra phương hướng nhân rộng mô hình thời gian tới.



BÁ BÍNH