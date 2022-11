Nhà máy Đường An Khê quan tâm người trồng mía

(GLO)- Vào tháng 12 tới, Nhà máy Đường An Khê sẽ bước vào vụ ép mới 2022-2023. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được Nhà máy áp dụng để bảo đảm quyền lợi của người trồng mía trong vùng nguyên liệu.





Niên vụ 2022-2023, năng suất mía đạt khoảng 70 tấn/ha giúp người trồng mía khu vực phía Đông tỉnh có lời 35-40 triệu đồng/ha. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình ông Phạm Tàu (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) có 9 ha mía lưu gốc năm thứ 4 và 5. Do đó, khi nghe Nhà máy Đường An Khê thông báo giá thu mua và một số chính sách hỗ trợ trồng mới, ông Tàu đã chủ động liên hệ với Trạm Đầu tư và thu mua mía trên địa bàn. Tại đây, ông được nhân viên thông báo Nhà máy mua mía nguyên liệu với giá 1,05 triệu đồng/tấn 10 chữ đường, trong đó hỗ trợ cước vận chuyển bình quân 160 ngàn đồng/tấn. So với vụ ép 2021-2022, giá thu mua mía cao hơn 100 ngàn đồng/tấn, hỗ trợ cước vận chuyển cao hơn 20 ngàn đồng/tấn. Đối với diện tích trồng mới, Nhà máy hỗ trợ toàn bộ chi phí ban đầu mà không tính lãi là 36 triệu đồng/ha, bao gồm tiền cày đất, phân bón, giống đối với 3 loại mía: Uthong 11, KK3, LK92-11. Ngoài ra, Nhà máy còn hỗ trợ phân bã bùn cho những diện tích đơn vị đầu tư, góp phần cải tạo đất, tăng năng suất, chất lượng cây mía.



Ông Tàu chia sẻ: “Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp cây mía sinh trưởng tốt, năng suất dự kiến đạt gần 70 tấn/ha. Việc Nhà máy nâng giá thu mua, hỗ trợ cước vận chuyển giúp bà con có lãi. Riêng gia đình tôi ước thu nhập khoảng 35-40 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Tôi cũng mong Nhà máy đánh giá, đo chữ đường công khai, sát thực tế để đảm bảo quyền lợi của người dân”.



Năm nay, người dân huyện Đak Pơ trồng hơn 6.300 ha mía. Theo kế hoạch, bước vào niên vụ ép 2022-2023, Nhà máy Đường An Khê sẽ thu mua trước diện tích mía của người dân xã Hà Tam, An Thành, sau đó lần lượt tới các xã, thị trấn còn lại. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: “Thời điểm này, người dân chuẩn bị nhân công để thu hoạch những diện tích mía chín và tập trung chăm sóc diện tích mía trồng sau. Việc Nhà máy thông báo bảo hiểm giá mía cao hơn năm ngoái là tín hiệu tích cực, giúp người trồng mía yên tâm đầu tư sản xuất”.



Mía là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Kbang với diện tích hơn 10.100 ha. Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch 2022-2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng chính quyền các xã, thị trấn nắm tình hình đồng ruộng, tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục chăm sóc cây mía; nắm tình hình sinh trưởng, phát triển cũng như dự báo thời điểm cây mía chín ở từng cánh đồng làm cơ sở đăng ký kế hoạch thu mua với Nhà máy Đường An Khê. Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: “Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố tổ xung kích, xây dựng kế hoạch phòng-chống cháy mía; vận động người dân nâng cao ý thức trong việc phòng-chống cháy mía. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn chủ động làm việc với các trạm, đại lý của Nhà máy để có phương án thu mua mía kịp thời cho người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích, gắn kết giữa Nhà máy và người sản xuất”.

Dự kiến đầu tháng 12-2022, Nhà máy Đường An Khê bước vào niên vụ ép 2022-2023 với giá thu mua mía 1.050.000 đồng/tấn 10 chữ đường. Ảnh: Ngọc Minh





Bước vào vụ ép 2022-2023, ông Trần Đình Sơn (thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê) đăng ký 3 chiếc xe có tải trọng 11-16 tấn với Nhà máy Đường An Khê để vận chuyển mía cho người dân trên địa bàn. Theo ông Sơn, xe vận chuyển mía sẽ được Nhà máy cấp logo và dán cố định trên kính xe trong suốt vụ thu hoạch. Theo kế hoạch nhập mía hàng ngày của Nhà máy, mỗi xe mía chỉ có 1 phiếu đốn và đăng ký duy nhất 1 số thứ tự. Thời gian từ lúc lấy số thứ tự đến khi chở mía lên bàn cân của Nhà máy khoảng 16 giờ nhằm hạn chế sự chờ đợi, tránh sụt giảm trọng lượng mía. Mọi thông tin về chủ xe, số xe, số thứ tự đều được hiển thị trên bảng điện tử của Nhà máy, giúp người dân dễ dàng theo dõi, giám sát. “Hàng năm, 3 chiếc xe của gia đình tôi vận chuyển khoảng 5-7 ngàn tấn mía cho người dân. Xăng dầu tăng giá mà Nhà máy có chính sách hỗ trợ cước vận chuyển bình quân 160 ngàn đồng/tấn giúp bà con giảm chi phí”-ông Sơn vui vẻ nói.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-thông tin: “Năm nay, tổng diện tích vùng nguyên liệu của Nhà máy là hơn 25.000 ha, năng suất bình quân dự kiến 65 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn. Nhà máy dự kiến đầu tháng 12-2022 sẽ bước vào vụ ép mới. Giá mía bảo hiểm Nhà máy đưa ra là 1,05 triệu đồng/tấn 10 chữ đường. Giá thu mua sẽ còn được điều chỉnh phù hợp với giá đường trên thị trường nhưng không thấp hơn giá mía bảo hiểm đã đưa ra trước đó. Hiện Nhà máy đã hoàn thành công tác chuẩn bị để bước vào vụ ép”.



NGỌC MINH