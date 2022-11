Đak Pơ: Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình khảo nghiệm giống sắn mới HN3, HN5

(GLO)- Sáng 24-11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Gia Lai tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình khảo nghiệm giống sắn mới HN3, HN5 trên địa bàn.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Tuyết Mai

Theo đó, mô hình khảo nghiệm giống sắn mới HN3, HN5 được triển khai từ tháng 4-2022 với sự tham gia của hộ ông Trần Vũ (thôn An Quý, xã Phú An). Mô hình có quy mô 1 ha trồng giống sắn mới (trong đó: 0,3 ha giống sắn HN3; 0,7 ha giống sắn HN5 và 0,5 ha giống KM94 đối chứng). Nhà máy hỗ trợ vôi, phân mùn và các loại giống với tổng kinh phí hỗ trợ trên 81 triệu đồng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ hỗ trợ kỹ thuật trồng. Hộ dân tham gia đối ứng các phần còn lại như: kinh phí cày đất; phân hóa học và công chăm sóc.

Qua đánh giá tại buổi hội thảo cho thấy: giống sắn HN3, HN5 có tốc độ sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh nhiều, tạo củ sau hai tháng trồng, từ khi trồng đến giai đoạn 8 tháng chưa thấy biểu hiện bệnh. Đối chứng với KM94 thì cây phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nhưng tạo củ chậm hơn, củ phát triển ít hơn.

Được biết, sau hội thảo, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện với 11 hộ dân tham gia/6 ha tại các xã Phú An, Hà Tam, Yang Bắc, Tân An, Cư An và thị trấn Đak Pơ.