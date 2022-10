Pleiku: Hơn 800 học viên tập huấn khuyến nông 2022

(GLO)- Thực hiện chương trình tập huấn khuyến nông năm 2022, từ ngày 25-8 đến ngày 14-10, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các xã, phường triển khai 16 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, trị bệnh trên cây trồng và chăn nuôi, phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo hướng an toàn cho hơn 800 học viên.

Tại các buổi tập huấn, học viên đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku tập huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây trồng; an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao, an toàn.

Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và trị bệnh sâu hại trên cây trồng theo hướng an toàn tại phường Đống Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và canh tác cà phê, rau màu và chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả.

Các lớp tập huấn giúp người dân nắm rõ kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây trồng. vật nuôi; an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.