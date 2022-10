Nhà vườn ở Gia Lai thu nhập khá nhờ rau tăng giá

(GLO)- Do ảnh hưởng cơn bão số 4 nên nhiều vựa rau xanh ở các tỉnh, thành phố miền Trung bị hư hại khiến cung không đủ cầu, đẩy giá mặt hàng rau củ quả tăng lên đáng kể. Theo đó, nhiều hộ trồng rau ở Gia Lai có thu nhập khá.





Nâng cao thu nhập



Sau những ngày mưa bão, hầu hết các loại rau ăn lá, củ quả đều tăng giá. Nhờ vậy, người trồng rau có cơ hội nâng cao thu nhập. Bà Nguyễn Thị Tin (tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) chia sẻ: “Gia đình tôi trồng hơn 1 sào bắp sú. Từ ngày 28-9 đến nay, tôi bán được gần 2 tấn bắp sú với giá 5,5 ngàn đồng/kg loại 1 và 3 ngàn đồng/kg bán xô. So với trước bão, giá bắp sú tăng 2-3 ngàn đồng/kg. Nhờ giá cả tăng nên gia đình tôi có lãi để tái đầu tư”.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) thu hoạch rau. Ảnh: Mai Ka





Tương tự, giá rau quả tăng mạnh đã giúp gia đình anh Võ Trần Vũ (thôn Gia Yên, xã An Trung, huyện Kông Chro) tăng gấp đôi thu nhập từ 5 sào dưa leo. Anh Vũ nhẩm tính: “Bình quân 1 sào thu hoạch được hơn 4 tấn quả. Trước bão, tôi thu được hơn 1 tấn, bán với giá 4.000 đồng/kg. Với giá bán này thì chỉ hòa vốn. Sau bão, giá dưa leo tăng lên 8.000 đồng/kg, gia đình tôi thu về gần 80 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.



Gia đình ông Mai Văn Tùng (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) có hơn 1 ha bắp sú, cà chua, dưa leo. “Sau bão số 4, giá dưa leo, cà chua tăng từ 6.000 đồng lên 12.000 đồng/kg, còn bắp sú tăng từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/kg. Mỗi ngày, tôi thu gần 2 tấn bắp sú bán ra thị trường miền Trung. Giá bắp sú tăng giúp gia đình tôi không những bù lỗ cho diện tích bị hư hại do mưa bão mà còn có lợi nhuận hơn 30 triệu đồng”-ông Tùng cho biết.



Tập trung chăm sóc cây trồng



Xã Trà Đa (TP. Pleiku) hiện có khoảng 25,7 ha rau quả các loại, tập trung chủ yếu ở thôn 1 và thôn 5. Ngay sau bão số 4, bà con nông dân đã tích cực ra đồng chăm sóc cây trồng. Ông Bùi Văn Phúc-Chủ tịch UBND xã Trà Đa-thông tin: “Sau mưa bão, sâu bệnh bùng phát khá nhiều như nấm đen, rầy... Do đó, cùng với việc tăng cường bón phân, chúng tôi hướng dẫn bà con tiến hành các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để cây trồng sớm phục hồi. Cùng với đó, bà con nông dân tiếp tục làm đất, gieo trồng lứa rau mới. Đồng thời, các hộ tiến hành nạo vét kênh mương để chủ động tiêu thoát nước trong những đợt mưa sắp tới”.

Người dân thôn Tân Sơn (xã Tân An, huyện Đak Pơ) chăm sóc cây trồng sau cơn bão số 4. Ảnh: Ngọc Minh





Tại cánh đồng Tân Sơn (xã Tân An, huyện Đak Pơ), nhiều người hồ hởi ra đồng thu hoạch, chăm sóc rau màu. Ông Nguyễn Hữu Thủy (thôn Tân Sơn) bộc bạch: “Cách đây 20 ngày, tôi xuống giống rau cải. Do ảnh hưởng bão số 4 khiến việc chăm sóc, bón phân gặp khó khăn, kìm hãm sự sinh trưởng phát triển của vườn rau; còn nấm, sâu bệnh gây hại thì bùng phát. Tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo, tôi làm cỏ, xới đất, tạo môi trường thông thoáng cho cây ra rễ mới, sau đó bón phân giúp cây trồng sớm hồi phục”.



Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An-cho biết: “Trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con tập trung gieo trồng các loại rau ăn lá ngắn ngày; hạn chế trồng rau ăn quả để khi mưa bão không bị ngã đổ, sập giàn gây thiệt hại. Thời điểm này, xã vận động bà con duy trì diện tích hiện có, tập trung chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quốc Tuấn-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-nhận định: “Qua nắm bắt thị trường, sau bão số 4, hầu hết các loại rau củ quả đều tăng giá từ 10% đến 40% so với trước đó. Nguyên nhân là nhu cầu tăng cao, trong khi việc vận chuyển hạn chế và cây rau bị ảnh hưởng thời tiết khiến giảm sản lượng. “Sau bão, chúng tôi phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên chăm sóc cây trồng; tập trung vệ sinh đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh; xuống giống lứa rau mới nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con không tăng ồ ạt diện tích để tránh tình trạng cung vượt cầu, ảnh hưởng đến thu nhập”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho hay.



NGỌC MINH - MAI KA