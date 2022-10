Gạo Việt Nam xuất khẩu tăng cao về sản lượng và giá trị

(GLO)- Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT), khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2022 đạt lần lượt 6,07 triệu tấn và 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.





Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan hiện chỉ còn 407 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7-2022. Tương tự, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ trong tháng 10 cũng giảm xuống còn mức 374-382 USD/tấn.



Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định với giá 425-430 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 11-2021 đến nay. Với mức giá này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn giá gạo cùng loại của Ấn Độ 48-51 USD/tấn và Thái Lan 18-27 USD/tấn, nhờ đó xuất khẩu gạo thu về trong 10 tháng năm 2022 đạt gần 3 tỷ USD. Cụ thể, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2022 đạt lần lượt 6,07 triệu tấn và 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Gạo Việt Nam xuất khẩu - Ảnh minh họa



Cũng theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, trong 9 tháng năm 2022, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 43,9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 2,47 triệu tấn và 1,14 tỷ USD, tăng 35,3% về khối lượng và tăng 22,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.



Trong khi đó, theo Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, ngành gạo Việt trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo ở phân khúc thấp sang gạo chất lượng cao. Nhờ đó, xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.



Đơn cử, xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ 8 tháng năm nay tăng 84,8%, sang thị trường EU tăng 82,2%. Ông Nguyễn Thái Bình-Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An thông tin, thị trường châu Âu rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Doanh nghiệp của ông nhận được nhiều đơn hàng lớn, nhưng khả năng cung ứng không đủ nên đành từ chối bớt. “Giá gạo xuất sang thị trường châu Âu rất cao, 700-1.250 USD/tấn. Mỗi tháng chúng tôi xuất khẩu khoảng 30 container gạo sang thị trường này”-ông Bình chia sẻ.



Trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 9-2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, nếu không có những bất thường về thời tiết, dịch bệnh, dự kiến xuất khẩu trong năm nay có thể đạt 6,3-6,5 triệu tấn, cao hơn 100-200 ngàn tấn so với năm 2021, kim ngạch đạt khoảng 3,2-3,3 tỷ USD. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT cho rằng, thời gian tới, ngành lúa gạo cần nhiều giải pháp để nâng cao sản lượng, chất lượng, xây dựng thương hiệu.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)