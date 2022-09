Tổ hội nghề nghiệp ở Gia Lai phát huy hiệu quả thiết thực

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 56 chi hội nghề nghiệp và 571 tổ hội nghề nghiệp, thu hút hơn 10 ngàn hội viên nông dân (ND) tham gia sinh hoạt, thâm canh khoảng 30 ngàn ha cây trồng các loại và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, các thành viên tham gia chi/tổ hội nghề nghiệp cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi từ những chia sẻ thông tin, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi và được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây-con giống, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn ưu đãi, mua phân bón trả chậm… Những lợi ích thiết thực đó là cơ sở để hội viên ND ngày càng tham gia sâu rộng vào các chi/tổ hội.

Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) được thành lập năm 2020. Khi mới thành lập, Tổ có 7 thành viên đăng ký tham gia canh tác hơn 5 ha cây ăn quả các loại. Đến nay, Tổ phát triển lên 15 thành viên đăng ký trồng hơn 30 ha cây ăn quả. Ông Đồng Mạnh Hùng-Tổ trưởng-cho hay: “Khi tham gia Tổ hội, các thành viên được hưởng nhiều lợi ích, trong đó có việc mỗi năm được hỗ trợ mua trên 100 tấn phân bón vi sinh trả chậm. Riêng gia đình tôi mỗi năm mua trả chậm 10 tấn phân bón cho 2,7 ha cây trồng lâu năm. Nhờ đó mà diện tích ổi Đài Loan, mít Thái, vú sữa, sầu riêng, bơ 034... đều sinh trưởng tốt, cho nguồn thu gần 700 triệu đồng”.

Ông Dương Mạnh Thắng (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư

Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) được thành lập từ năm 2019. Hiện Chi hội có 15 thành viên. Tham gia sinh hoạt tại Chi hội, các thành viên được tư vấn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, nắm bắt thông tin giá cả thị trường, cách vay vốn ưu đãi, phòng-chống dịch bệnh… Bà Nguyễn Thu Duyên cho hay: “Nhờ vào Chi hội mà tôi có thêm nhiều kiến thức mới, được vay 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ ND để mua phân bón. Hơn 3 ha cây ăn quả của gia đình tôi cho thu hoạch hơn 1 tỷ đồng, trong đó hơn 700 triệu đồng từ bán 20 tấn quả sầu riêng”.

Cũng được hưởng lợi nhiều mặt từ khi tham gia tổ hội nghề nghiệp trồng sầu riêng của xã, hiện mỗi năm, gia đình ông Dương Mạnh Thắng (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) thu lời trên 300 triệu đồng từ sản xuất gần 1 ha chè xanh, sầu riêng kết hợp chăn nuôi dê, heo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

Ông Nguyễn Hữu Tỵ-Chủ tịch Hội ND huyện Chư Sê-cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết số 04 ngày 5-8-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam, các cấp Hội trong huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi/tổ hội nghề nghiệp. Các chi/tổ hội đều hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thành viên, giúp nâng cao năng lực sản xuất chăn nuôi, cải thiện thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống.