Nông dân Xuân An thu nhập ổn định từ nuôi bò nhốt chuồng

(GLO)- 5 năm qua, việc nuôi bò nhốt chuồng tại xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều hộ dân đã cải thiện thu nhập đáng kể từ mô hình này.

Gia đình ông Vũ Đình Thi (thôn An Xuân 1) có 5 ha mía và rau màu nhưng do giá cả bấp bênh nên thu nhập thấp. Vì vậy, năm 2017, ông Thi quyết định nuôi bò nhốt chuồng để cải thiện thu nhập. Theo đó, ông tận dụng đất vườn rộng làm chuồng rồi mua 10 con bò giống Brahman về nuôi. Đồng thời, ông chuyển đổi 1 ha mía sang trồng cỏ để làm thức ăn cho bò. Trong quá trình nuôi, ông cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng do xã tổ chức để học hỏi kinh nghiệm. Riêng đối với thức ăn, ngoài trồng cỏ, ông bổ sung thêm đá khoáng và thức ăn tổng hợp. “Nhờ đó, đàn bò phát triển khỏe mạnh. Trung bình 14 tháng, bò đẻ bê con. Sau khoảng 5-6 tháng chăm sóc, tôi bán bê giống. Trừ chi phí, mỗi năm, tôi thu trên 80 triệu đồng”-ông Thi phấn khởi nói.

Tương tự, gia đình ông Đỗ Tấn Hải (thôn An Thạch) cũng cải thiện thu nhập nhờ nuôi bò nhốt chuồng. Năm 2015, thấy một số hộ dân trên địa bàn nuôi bò nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế khá cao, ông cũng học hỏi làm theo. Hiện gia đình ông có 20 con bò sinh sản. Ngoài nuôi để bán bê giống, ông còn nuôi thêm bò thịt. “Nuôi bò nhốt chuồng có thuận lợi là không mất nhiều thời gian chăn thả. Cứ sáng sớm, tôi cắt cỏ cho bò ăn, nửa buổi thì cho bò uống nước, chiều đến dọn vệ sinh chuồng bò để đảm bảo thông thoáng và khô ráo. Có như vậy, bò ít khi mắc bệnh và gia đình cũng có thêm nguồn phân bón cho cây trồng hoặc bán kiếm thêm thu nhập. Nhờ đàn bò sinh sản tốt nên gia đình thu nhập gần 100 triệu đồng/năm”-ông Hải khoe.

Ông Vũ Đình Thi (thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nhật Hào

Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho biết: Mô hình nuôi bò nhốt chuồng rất phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương, nhất là trong thời điểm diện tích đất chăn thả bị thu hẹp. Để mô hình phát huy hiệu quả, xã phối hợp tổ chức các buổi tập huấn về cách làm chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh cho bò, cách tạo nguồn thức ăn. Năm 2021, xã thành lập Nông hội chăn nuôi để các hộ dân trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi bò, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. “Đến nay, hầu hết các hộ đã nắm được kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò. Người dân cũng tận dụng đất vườn rộng hoặc chuyển đổi đất sản xuất sang trồng cỏ nên nguồn thức ăn được đảm bảo. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, phát huy vai trò của Nông hội nhằm giúp người dân trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận được các công nghệ chăn nuôi để người dân chăm sóc bò tốt hơn cũng như rút ngắn thời gian chăm sóc đem lại hiệu quả kinh tế cao”-ông Mạnh thông tin.