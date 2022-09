Loài cá kỳ lạ tỏa ra mùi hương của quế, rất khó nuôi nhưng nuôi thành công thì thu bạc tỷ

Cá quế là loài cá kỳ lạ, cơ thể tỏa ra mùi thơm của quế, đã được người dân nuôi thử nghiệm ở một số địa phương như Hải Dương, Phú Thọ,... Tuy nhiên, đây là loài thủy sản rất khó nuôi.





Cá quế là gì?



Cá quế có mùi vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng và được xem là món ăn là món ăn đặc sản của nhiều nhà hàng nổi tiếng.



Cá quế là loài cá nước ngọt có tên khoa học là Tinca tinca L hay tên thường gọi là cá Tench thuộc họ cá Chép (Cypridae). Chúng có nguồn gốc từ Châu Âu và Tây Á. Loài cá này được du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu.



Cá quế hình dáng giống như cá mè, da dày, vảy óng vàng. Thịt cá dày, ít xương dăm, thơm ngon, có vị ngọt lạ, giàu chất bổ và ít mỡ hơn các loại cá khác. Đặc biệt thịt cá có mùi thơm thoang thoảng hương quế.



Được biết, từ khoảng năm 2009, Trung tâm giống thủy sản Hải Phòng và khu vực hồ Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) từng nuôi thử nghiệm cá quế.



Cá quế có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, tuy nhiên lại là loài cá khó tính hơn những loài cá khác. Chúng đòi hỏi môi trường nước sạch và nhiệt độ nước ít biến động.



Với chất lượng thịt ngon, hảo hạng, cá quế được nhiều nhà hàng lựa chọn, có thể chế biến thành những món như: hấp xì dầu, chiên nướng, gỏi, nấu lẩu, nấu canh chua,...



Loài cá quế rất quý hiếm vì chất lượng thịt thơm ngon, tỏa ra mùi hương của quế. Ảnh: tepbac.



Nuôi cá quế, cần tìm hiểu kỹ đặc tính



Tại Hải Dương, từ năm 2017, đã có một số nông dân nuôi thử nghiệm cá quế theo mô hình lồng bè.



Cụ thể, một hộ dân ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân đã nuôi thử nghiệm 10 lồng cá quế, mỗi lồng khoảng 5.000 con. Sau gần 2 năm nuôi, cá bắt đầu cho thu hoạch, mỗi con nặng từ 0,5-1 kg, mỗi lồng đạt từ 2 - 2,5 tấn. Dù trọng lượng cá không cao nhưng bán được giá, từ 140.000-150.000 đồng/kg. Từ 10 lồng nuôi thử nghiệm, người dân đã mở rộng gần 100 lồng nuôi, nhiều nhất xã Nam Tân.



Theo một số hộ nuôi cá quế ở xã Nam Tân, do cá quế có nguồn gốc từ vùng lạnh nên không chịu được thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ lý tưởng để cá sinh trưởng và phát triển tốt từ 18 - 20 độ C và chịu được nhiệt dưới 35 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ những tháng mùa hè ở khu vực trong tỉnh có thể tăng cao đến hơn 40 độ C.



Trong điều kiện thời tiết bình thường, tỷ lệ hao hụt của cá quế trong quá trình nuôi từ 15 - 20%, nhưng khi thời tiết nắng nóng tỷ lệ cá chết có thể lên đến hơn 50% nếu không được chăm sóc đúng cách.

Theo P.V (Dân Việt)

https://danviet.vn/loai-ca-ky-la-toa-ra-mui-huong-cua-que-rat-kho-nuoi-nhung-nuoi-thanh-cong-thi-thu-bac-ty-20220924064234844.htm