An Khê: Quỹ Hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chú trọng vận động hội viên đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhận thấy ý nghĩa của việc đóng góp Quỹ HTND, bà Phùng Thị Kim Thanh (tổ 4, phường Ngô Mây) đã quyết định ủng hộ 30 triệu đồng vào nguồn quỹ. Bà Thanh chia sẻ: Khi triển khai mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nhiều bà con phải vay mượn rất vất vả. Vì thế, dù hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả nhưng tôi vẫn bàn với chồng ủng hộ số tiền trên vào nguồn Quỹ HTND để có thêm hội viên nông dân được tiếp cận, vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Theo ông Tô Văn Hiền-Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngô Mây, những năm qua, Quỹ HTND đã trợ giúp kịp thời cho nhiều hội viên nông dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, hàng năm, ngoài vận động đóng góp 50 ngàn đồng/hội viên, Hội Nông dân phường đã kêu gọi các tập thể, cá nhân trên địa bàn ủng hộ quỹ. Đến nay, Quỹ HTND của phường có 116 triệu đồng. “Hiện có 8 hội viên vay để mua phân bón, cây-con giống phát triển trồng trọt, chăn nuôi, hạn chế tình trạng vay nóng, lãi suất cao từ “tín dụng đen”-ông Hiền cho biết.

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, anh Diệp Thế Đồng (bìa phải, phường An Tân, thị xã An Khê) triển khai mô hình nuôi gà cho thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2020, gia đình anh Diệp Thế Đồng (tổ 3, phường An Tân) triển khai mô hình chăn nuôi gà ta thương phẩm và gà Ai Cập siêu trứng. Toàn bộ tiền tiết kiệm gia đình đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại và mua giống, do đó, trong thời gian chăm sóc, chăn nuôi không có kinh phí mua thức ăn, vắc xin phòng bệnh cho đàn gà. Trước khó khăn đó, Hội Nông dân thị xã đã giải ngân cho anh vay 16 triệu đồng. Có tiền, anh Đồng kịp thời mua cám tổng hợp bổ sung vào nguồn thức ăn cho đàn gà. Hàng năm, anh cung ứng ra thị trường hơn 1.000 con gà thương phẩm và trên 120 ngàn quả trứng. Với giá bán 4.000 đồng/quả trứng và 100 ngàn đồng/kg gà thịt, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng.

Hội Nông dân phường An Tân có hơn 220 hội viên. Hàng năm, Hội vận động hội viên đóng Quỹ HTND đạt hơn 10 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn quỹ có hơn 136 triệu đồng. Ông Trần Văn Toàn-Chủ tịch Hội Nông dân phường-cho hay: “Số tiền này đã giải ngân cho 25 hội viên vay để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Nhu cầu vay vốn của hội viên lớn nhưng nguồn quỹ còn hạn chế vì chủ yếu vận động hội viên đóng góp và địa phương hỗ trợ”.

Còn ông Võ Văn Thanh-Chủ tịch Hội Nông dân xã Song An-chia sẻ: “9 tháng năm 2022, Hội đã vận động xây dựng Quỹ HTND được 11,6 triệu đồng (đạt 108% chỉ tiêu giao), nâng tổng số quỹ lên hơn 100,4 triệu đồng. Hội đã bàn giao số tiền này về Hội cấp trên quản lý và cho 9 hộ hội viên trên địa bàn xã vay đầu tư chăn nuôi bò sinh sản”.

Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hội viên xã Cửu An (thị xã An Khê) phát triển mô hình trồng trọt. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2022, UBND thị xã An Khê hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quỹ HTND, nâng tổng nguồn quỹ lên hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền này, Hội Nông dân thị xã đang cho các hộ vay triển khai 4 dự án: chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thành An, trồng quất cảnh tại phường Tây Sơn, trồng măng tây tại phường An Phước và trồng hoa thương phẩm tại phường Ngô Mây. Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND xã, phường cũng đạt trên 1,1 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, các đơn vị đã xem xét, giải ngân cho 73 hộ vay với số tiền gần 640 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn vốn ủy thác từ Quỹ HTND tỉnh, trung ương là 1,9 tỷ đồng đã giúp thị xã triển khai 4 dự án: chăn nuôi bò sinh sản, trồng vải thiều tại xã Tú An; trồng bưởi da xanh tại xã Cửu An và nuôi ốc bươu đen tại xã Xuân An.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê-cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ HTND để tạo sự đồng thuận trong đóng góp, ủng hộ; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn vốn ngoài ngân sách, hỗ trợ vốn giúp nông dân liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia các chuỗi giá trị. Đồng thời, Hội nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án nhóm hộ nhằm tập hợp những hội viên nông dân để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh gắn với phát triển tổ hội/chi hội nông dân nghề nghiệp làm tiền đề xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Qua đó, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp vì 3 mục tiêu năng suất cao, chất lượng cao và giá trị cao”.