51 mã số vườn trồng sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) cho biết, có 51 vườn trồng và 25 cơ sở đóng gói của Việt Nam đáp ứng các điều kiện xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc.





Theo đó, có 51 mã số vườn trồng và 25 mã số cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu của Nghị định thư và được chấp thuận để sản phẩm sầu riêng từ các cơ sở này xuất khẩu sang Trung Quốc.



Trong 51 mã số vùng trồng, Đak Lak có 23 mã số, Đồng Nai 7, Bình Phước 5, Tiền Giang 3, Bến Tre 2, Long An 2, Bình Thuận 2, Khánh Hòa 2, Kon Tum 2, Đồng Tháp 1, Lâm Đồng 1 và Tây Ninh 1 mã số.



Với các cơ sở đóng gói, Tiền Giang có 10 mã số, Đak Lak 4, Bến Tre 3, Đồng Nai 3, Lâm Đồng 2, Đồng Tháp 1, Khánh Hòa 1, Hải Dương 1 mã số.

Ông Nhung phấn khởi bên vườn sầu riêng trĩu quả. Ảnh: M.T





Theo quy định của Nghị định thư do Trung Quốc và Việt Nam ký kết, trước khi bắt đầu giao thương, phía Trung Quốc sẽ tiến hành rà soát việc tuân thủ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc.



Danh sách các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được Hải quan Trung Quốc công bố là kết quả của việc đánh giá toàn diện bởi các chuyên gia Trung Quốc, kết hợp kiểm tra video, xem xét tài liệu trong tổng số 126 mã số vùng trồng và 44 mã số cơ sở đóng gói do cơ quan chức năng Việt Nam đề xuất.



Phía Trung Quốc cho rằng các vườn sầu riêng và cơ sở đóng gói của Việt Nam về cơ bản tiến hành trồng, sản xuất, chế biến theo đúng yêu cầu của Nghị định thư, công tác kiểm dịch, giám sát đã được thực hiện tốt. Hệ thống phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 của các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh nhập khẩu và an toàn thực phẩm của Trung Quốc.



Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra phía Trung Quốc cho rằng một số vườn trồng vẫn còn lẫn các loại cây khác ngoài sầu riêng như ngô, cà phê, ổi...; không có biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm chéo và lây lan của sâu bệnh giữa các loài khác nhau; một số vườn cây ăn quả không thực hiện theo dõi dịch hại, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của quy trình.

Bên cạnh đó, trình độ quản lý của các cơ sở đóng gói còn có sự chênh lệch lớn. Một số nhà xưởng đã cũ, mặt bằng không đủ cứng, vệ sinh môi trường tổng thể kém, khu vực nhà máy gần với khu sinh hoạt, không có cách ly về mặt vật lý.

Trung Quốc cũng đã công bố danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đáp ứng yêu cầu trên trang web chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/sg38/3974291/index.html.



Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT), việc được xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc đã mở ra cơ hội góp phần cải thiện thu nhập của hàng trăm ngàn bà con nông dân, nhất là vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)