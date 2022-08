Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Nhiều khó khăn, thách thức

(GLO)- Sau 11 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, đời sống người dân ngày một nâng cao. Bước sang giai đoạn 2021-2025, nhiều tiêu chí đã được nâng lên khiến các địa phương gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu đề ra.





Những kết quả đáng ghi nhận



Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và thị xã An Khê; có 91/182 xã và 118 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011-2021 trên địa bàn tỉnh là hơn 31.868 tỷ đồng, góp phần mang lại sức sống mới ở các vùng nông thôn của tỉnh.



Là huyện còn nhiều khó khăn nhưng Kông Chro đã nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và người dân cùng chung tay xây dựng NTM. Đến nay, huyện có 1 xã (Yang Trung) được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-thông tin: “Được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân, cơ sở hạ tầng của xã đã dần hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày một nâng cao. Năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2021, làng Hle Hlang, thôn 9 và thôn 10 cũng được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021. Hiện nay, xã tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, đặc biệt là tiêu chí thu nhập”.

Người dân huyện Kbang tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đức Thụy



Còn tại huyện Kbang, ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Trước đây, đời sống người dân trong huyện gặp nhiều khó khăn. Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn khác nhau đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn nhằm tăng thu nhập cho người dân. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã còn lại tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Bộ mặt nông thôn của huyện đã thay đổi rõ rệt, đời sống người dân ngày một nâng cao so với trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM.



Nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới



Bước sang giai đoạn 2021-2025, một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có sự thay đổi theo hướng nâng cao so với bộ tiêu chí cũ. Vì vậy, các xã chưa đạt hoặc đã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Đối với cấp huyện, để được công nhận hoàn thành xây dựng NTM phải đảm bảo 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn NTM (các xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2011-2020 phải rà soát lại theo bộ tiêu chí mới); đặc biệt, phải có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng NTM phải đạt 90% trở lên. Còn thị xã và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải có 100% xã được công nhận đạt chuẩn, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời, diện tích đất cây xanh công cộng trong đô thị phải đạt tối thiểu 5 m2/người. Đây là những thách thức không nhỏ đối với các địa phương trong những năm tới.

Hệ thống đường liên xã Ia Lâu-Ia Piơr (huyện Chư Prông) hoàn thiện giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Nguyễn Hồng



Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 120 xã trở lên đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Ông Mã Văn Tình cho biết thêm: Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều tiêu chí NTM quy định cao hơn so với bộ tiêu chí cũ. Điển hình như tiêu chí thu nhập, năm 2022 phải đạt từ 44 triệu đồng trở lên/người và tăng theo từng năm, chưa kể các tiêu chí môi trường, hộ nghèo đa chiều… Bên cạnh đó, để được công nhận huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải có 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, huyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn.



Tương tự, ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ. Điều này dẫn đến nhiều tiêu chí ở các xã khi xét lại sẽ không đạt. Đây là thử thách không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong những năm tới.



Để đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, theo ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: “Các ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng NTM”. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện, quy định cụ thể Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM các cấp đảm bảo phù hợp với thực tế của tỉnh; ban hành Đề án xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025; triển khai Chương trình OCOP; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; chú trọng chương trình nước sạch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, cần chủ động kiểm tra, giám sát chương trình chặt chẽ. Cùng với nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các xã xây dựng NTM và ưu tiên các địa phương làm tốt”.



NGUYỄN HỒNG