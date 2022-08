Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp

(GLO)- Để từng bước nâng cao nhận thức của người dân, hộ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm.





Tăng cường kiểm tra, giám sát



Ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật-cho biết: Gia Lai có diện tích gieo trồng hơn 550 ngàn ha cây trồng các loại. Do đó, nhu cầu phân bón các loại hàng năm lên đến hơn 3,5 triệu tấn, khoảng 1.550 tấn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Bên cạnh đó, nhu cầu về giống cây trồng cũng rất lớn, gồm khoảng 3 triệu cây cà phê, 600 ngàn cây cao su, 9.000 tấn lúa, 850 tấn bắp, 900 triệu hom mì, 245 triệu hom mía và nhiều loại giống cây trồng khác. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.218 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (224 cơ sở kinh doanh giống cây trồng; 771 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc BVTV; 72 cơ sở kinh doanh thuốc thú y; 151 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi); có 100 cây đầu dòng, 7 vườn cây đầu dòng được cấp giấy chứng nhận; 17 vườn ươm giống cây trồng đạt chuẩn.

Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) ủ trấu cà phê làm phân vi sinh bón cho cây trồng. Ảnh: Lê Nam





Theo ông Khải, trong giai đoạn 2016-2021, các cơ quan chuyên môn đã thanh tra, kiểm tra 1.668 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp và phát hiện 445 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 105 lớp tập huấn với hơn 5.000 lượt người tham gia; in 8.000 tờ rơi về quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản; cấp 430 sổ tay, 200 áp phích và gần 10.000 tờ rơi hướng dẫn phòng-chống bệnh cho đàn vật nuôi; cấp 1.273 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 337 cơ sở.



Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho hay: Hàng năm, UBND thị xã đều ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản. Đồng thời, UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, điều kiện an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp cơ bản chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật.



Tương tự, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Ksor Tin cho biết: Ngoài chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch; sử dụng các loại thuốc sinh học nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Năm 2021, cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra tại 22 cơ sở thì có 7 cơ sở vi phạm, đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng.



Nhiều khó khăn cần khắc phục



Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Krung Dam Đoàn, khó khăn hiện nay là hầu hết cán bộ làm công tác quản lý vật tư nông nghiệp đều kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, máy móc, trang-thiết bị kiểm tra còn thiếu đã gây khó khăn trong việc tập huấn, lấy mẫu và xác định những vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, chế tài xử phạt các vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Người dân huyện Đak Đoa bón phân cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam





Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết, công tác chỉ đạo điều hành của nhiều đơn vị trong quản lý vật tư nông nghiệp thời gian qua vẫn chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vật tư nông nghiệp còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Trong khi đó, nhân lực, cơ sở vật chất, trang-thiết bị và kinh phí phục vụ công tác quản lý vật tư nông nghiệp cũng chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, vi phạm nhãn mác, việc sử dụng hóa chất, các chất kích thích sinh trưởng vượt mức cho phép vẫn còn diễn ra.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên tất cả các khâu từ nhập khẩu, sản xuất, buôn bán cho đến sử dụng; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cho cả người kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp. “Đặc biệt, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



LÊ NAM