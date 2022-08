Lúa ST25 bén đất Sơ Pai

(GLO)- Gia đình ông Nguyễn Văn Huyên (thôn 3, xã Sơ Pai, huyện Kbang) đã đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa ST25 trên cánh đồng Buôn Lưới và thu được thành công. Đây là giống lúa cho hạt gạo được xếp hạng ngon nhất thế giới năm 2019.





Là nông dân có nhiều năm kinh nghiệm, ông Huyên nhận thấy các giống lúa mà gia đình trồng trước đây cho chất lượng gạo không cao, giá bán chỉ 12-15 ngàn đồng/kg. Năm 2019, nghe đài báo thông tin về chất lượng gạo ST25, ông quyết định đặt mua 50 kg lúa giống (26 ngàn đồng/kg) của Doanh nghiệp tư nhân thương mại-dịch vụ Hồ Quang (tỉnh Sóc Trăng) về gieo sạ thử nghiệm trên diện tích 6 sào. Ông Huyên cho hay: Vụ Đông Xuân 2020-2021, giống lúa ST25 cho năng suất 8 tạ/sào. Sau khi thu hoạch, tôi xay xát rồi nhờ cháu gái ở thị trấn Kbang đăng trên trang Facebook để bán. Thật bất ngờ, chỉ hơn 10 ngày đăng thông tin, tôi đã bán hết 3,3 tấn gạo với giá 18 ngàn đồng/kg, lợi nhuận cao gấp rưỡi so với giống lúa thường. Từ thành công đó, tôi tiếp tục trồng giống lúa này trong các vụ kế tiếp và đều cho năng suất ổn định. Do đây là giống lúa đã có danh tiếng, cho hạt gạo ngon nhất nhì thế giới nên được nhiều người tìm mua với giá cao. Hiện tại, tôi bán 20 ngàn đồng/kg gạo mà không đủ số lượng để cung cấp cho khách hàng. Việc đưa vào sản xuất giống lúa ST25 mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Lúa ST25 sinh trưởng, phát triển tốt trên cánh đồng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang



Theo ông Huyên, so với các giống lúa khác cùng thời điểm gieo sạ, lúa ST25 sinh trưởng, phát triển rất khỏe, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh hại rất tốt. Đánh giá ban đầu cho thấy, lúa ST25 có khả năng thích ứng và khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Vì vậy, ông đang dự kiến triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ST25 theo hướng hàng hóa tập trung, hữu cơ. “Trồng 1 ha lúa ST25, nông dân đạt doanh thu trên 80 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với lúa thường. Tuy nhiên, không phải vùng đất nào cũng trồng được lúa ST25 cho chất lượng gạo ngon. Thời gian tới, tôi sẽ vận động các hộ trong thôn liên kết thực hiện mô hình này để có vùng nguyên liệu ổn định cung cấp cho người tiêu dùng”-ông Huyên thông tin.



Ông Nguyễn Thế Cường-Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơ Pai-cho hay: “Toàn xã có 135 ha lúa nước, trong đó, cánh đồng Buôn Lưới là 60 ha. Việc ông Huyên tiên phong đưa vào sản xuất giống lúa ST25 trên cánh đồng Buôn Lưới đã tạo bước tiến mới trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao. Đây là mô hình trồng lúa đầu tiên ở xã được đầu tư bài bản từ quy trình canh tác đến sau thu hoạch. Tại Hội chợ nông sản, thực phẩm trong Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2022, gia đình ông Huyên bán được 4 tạ gạo ST25. Thời gian tới, tôi sẽ vận động các hội viên trong xã chuyển đổi sang trồng giống lúa này. Nếu giá cả ổn định thì chắc chắn sẽ cho thu nhập cao hơn các loại lúa khác”.



Trao đổi với P.V, ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: “Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá cao việc ông Huyên đưa giống lúa ST25 về trồng trên cánh đồng Buôn Lưới. Giống lúa này đòi hỏi trình độ canh tác cao và khả năng đầu tư lớn. Tuy nhiên, với đặc tính thơm, ngon, gạo ST25 thời gian qua được người tiêu dùng quan tâm. Vụ mùa năm nay, 2 hộ dân ở xã Đak Hlơ cũng đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa ST25 với diện tích 6 sào. Theo ước tính của chúng tôi và gia đình ông Huyên thì giống lúa này mang lại thu nhập cao hơn so với các giống khác hiện có trên địa bàn”.



Cũng theo ông Tình, thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu giúp UBND huyện có những chính sách khuyến khích người dân mở rộng sản xuất đối với những giống lúa chất lượng cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhất là mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. “Nếu lúa ST25 đem lại thu nhập cao thì trong tương lai, huyện sẽ nhân rộng mô hình này. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả cần sự chung tay nhiều chủ thể trong chuỗi liên kết sản xuất và phải đảm bảo được 3 vấn đề về năng suất, giá, lợi nhuận cho bà con”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khẳng định.



NGỌC SANG