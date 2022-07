Kông Chro: 5 năm trồng hơn 5.465 ha rừng

(GLO)- Ngày 26-7, tổ công tác số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt dẫn đầu đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Kông Chro giai đoạn 2017-2021.





Tham gia buổi giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Kông Chro.

Tổ công tác HĐND tỉnh kiểm tra thực tế hiện trạng rừng tại tiểu khu 608 và 637 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý. Ảnh: Ngọc Minh



Theo báo cáo, toàn huyện Kông Chro có hơn 99.693 ha đất lâm nghiệp và rừng, trong đó hơn 57.434 ha rừng tự nhiên, trên 3.181 ha rừng trồng và gần 39.078 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng; phân bố ở tất cả 14 xã, thị trấn. Giai đoạn 2017-2021, huyện Kông Chro đã tổ chức 343 đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với hơn 17.335 lượt người tham gia.



Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 300 vụ vi phạm; trong đó, 9 vụ xử lý hình sự, 291 vụ xử lý hành chính, lâm sản tịch thu 361 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng. Từ năm 2017-2021, toàn huyện đã triển khai trồng được hơn 5.465 ha rừng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 16,1 tỷ đồng. Đối với công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, UBND huyện thường xuyên quan tâm và đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn rà soát thống kê. Theo đó, từ năm 2017-2021, diện tích rừng bị mất do phá rừng là 2,651 ha; tổng diện tích đất người dân ở 14 xã, thị trấn kê khai hơn 13.716 ha/5.366 hộ, trong đó diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp hơn 5.518 ha, diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên 8.198 ha.



Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại xã An Trung, Sró, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro. Đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, hiện đang quản lý hơn 13.934 ha rừng; lâm phần thuộc địa bàn 4 xã: Chư Krêy, Chơ Long, Đak Pơ Pho và Yang Nam. Qua kiểm tra bằng thiết bị bay flycam và đối chiếu với bản đồ quy hoạch lâm nghiệp cho thấy, nhiều diện tích đất rừng và đất nương rẫy của người dân xen lấn; có những diện tích quy hoạch là đất rừng song trên thực tế là đất canh tác của người dân; ngoài ra, còn có tình trạng phát lấn đất rừng làm rẫy. Qua đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ rừng xác minh làm rõ, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và tiến hành thu hồi diện tích bị lấn chiếm để vận động người dân triển khai trồng rừng.

Trước đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực trạng khu vực rừng thuộc tiểu khu 608 và 637 trên địa bàn xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) giáp ranh với xã An Trung (huyện Kông Chro) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý.



Được biết, tổ công tác số 1 sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro cùng một số ban, ngành liên quan của huyện nhằm đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng của địa phương.



NGỌC MINH