Giá nông sản biến động trái chiều trên thị trường

(GLO)- Tại thị trường châu Á, giá gạo Thái Lan và Việt Nam giảm; trong khi giá bắp, đậu tương có chiều hướng tăng tại Mỹ cùng với giá cà phê khu vực Tây Nguyên.

Giá gạo Thái Lan và Việt Nam giảm



Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hiện giá gạo đồ 5% tấm của nước này không thay đổi so với tuần trước và ở mức 362-368 USD/tấn nhờ nhu cầu yếu "bù trừ" những lo ngại về nguồn cung. Đặc biệt là Bangladesh đang nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ nước láng giềng Ấn Độ. Mặc dù Bangladesh là nước sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới nhưng hàng năm phải thường xuyên nhập khẩu lương thực để đối phó với tình trạng thiếu hụt do ảnh hưởng của thiên tai như lốc xoáy và lũ lụt.

(Ảnh minh họa)





Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm lại giảm xuống 400 USD/tấn trong tuần này so với mức 420 USD/tấn của tuần trước. Còn tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm xuống mức 395-413 USD/tấn so mức 415-420 USD/tấn của tuần trước. Nguyên nhân theo một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nhu cầu yếu trong khi nguồn cung nội địa tăng mạnh nhờ vào vụ thu hoạch hè thu”. Điều này cũng tương tự nguồn cung ở Thái Lan tăng cao.



Bắp, đậu tương tăng giá; lúa mì giảm giá



Trong phiên giao dịch ngày 29-7, giá các loại nông sản kỳ hạn trên sàn giao dịch Chicago (Mỹ, CBOT) biến động trái chiều, với giá bắp và đậu tương tăng trong khi giá lúa mì giảm.



Cụ thể, chốt phiên cuối ngày, giá bắp giao tháng 12-2022 tăng 1 xu Mỹ (tương đương 0,16%) lên 6,2 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 11-2022 tăng 28 xu Mỹ (1,94%), lên 14,685 USD/bushel. Còn giá lúa mì giao tháng 9-2022 giảm 9,25 xu Mỹ (1,13%) xuống 8,0775 USD/bushel (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel bắp = 25,4 kg).



Giá lúa mì của Mỹ giảm trước tin tức một số lô hàng hóa mắc kẹt có thể rời cảng vào cuối tuần này nhờ một hành lang xuất khẩu an toàn được Nga và Ukraine thiết lập. Trong khi đó, Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh. Theo số liệu thống kê, thị trường đậu tương trải tuần giao dịch tăng trưởng tốt nhất 18 năm qua, kể từ năm 2004.



Cà phê Tây Nguyên dao dộng 40.500-41.100 đồng/kg



Trong phiên giao dịch ngày 30-7, giá cà phê thế giới kỳ hạn tiếp tục trái chiều khi đồng USD suy yếu đã hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mới nổi lấy lại giá trị.



Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe-London kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ năm. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9-2022 tăng thêm 15 USD, lên 2.030 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng thêm 14 USD, lên 2.028 USD/tấn. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. Giá Robusta London lên đứng ở mức cao 4 tuần.

Thu hoạch cà phê diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 dương lịch



Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US-New York tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 1,20 xu Mỹ, xuống 217,20 xu Mỹ/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 0,80 xu Mỹ, còn 213,80 xu Mỹ/lb, các mức giảm nhẹ (1 lb = 0,4535 kg). Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.



Trong khi đó, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 300-400 đồng, lên dao dộng trong khung 40.500-41.100 đồng/kg. Điều này đồng nghĩa có nhiều thuận lợi nếu ai còn cà phê đến thời điểm này.



Giá cà phê kỳ hạn diễn biến trái chiều tương tự như phiên ngày hôm trước, sụt giảm ở New York và duy trì đà tăng ở London. Giá cà phê Robusta còn có thêm sự hỗ trợ của báo cáo kinh tế khu vực Eurozone vẫn tăng trưởng vững chắc, cho dù đang xảy ra cuộc xung đột ở Đông Âu và khủng hoảng năng lượng trong khu vực đã đẩy giá hàng hóa lên cao.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)