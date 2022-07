Gia Lai: Diện tích sâu bệnh gây hại trên cây trồng tăng

(GLO)- Thời gian qua, tại một số huyện, thị xã trong tỉnh Gia Lai đã xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Mặc dù ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng trừ nhưng đến nay diện tích cây trồng bị sâu bệnh vẫn tăng.





Diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút tại xã Kim Tân (huyện Ia Pa). Ảnh: Quang Tấn

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai, chỉ tính riêng bệnh khảm lá vi rút hại mì, toàn tỉnh đã có 390,5 ha diện tích bị nhiễm, phân bố tại thị xã An Khê 137 ha, thị xã Ayun Pa 52 ha; các huyện: Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 45 ha, Kbang 23 ha, Krông Pa 8,5 ha (tăng 14,4 ha so với cùng kỳ năm trước).



Bên cạnh đó, có 3.020,5 ha cà phê bị nhiễm bệnh gỉ sắt, 2.635,5 ha bị rệp sáp; 980 ha hồ tiêu bị bệnh vàng lá chết chậm (tăng 11 ha); 132,9 ha mía bị xén tóc gây hại (tăng 4,5 ha so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu tại các huyện, thị xã: An Khê, Kbang, Đak Pơ, Krông Pa; 71 ha bị bọ hung gây hại (tăng 12 ha so với cùng kỳ năm trước).



Trước tình hình này, ngành chức năng các huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của các loại sâu bệnh đối với cây trồng; đồng thời hướng dẫn các hộ dân biện pháp phòng trừ, tiêu hủy, cách sử dụng các loại thuốc đối với từng loại sâu bệnh, cách vệ sinh đồng ruộng.



HẰNG PHẠM (tổng hợp)