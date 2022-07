Đak Pơ: Xây dựng mã vùng trồng trên cây ớt

(GLO)- Nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ xuất khẩu chính ngạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng cây ớt của huyện.

Nông dân Đak Pơ thu hoạch ớt. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo đó, các đơn vị đang hỗ trợ xây dựng 9 mã vùng trồng trên cây ớt tại 9 điểm ở các xã Yang Bắc, Phú An, Tân An và Cư An với sự tham gia của khoảng 260 hộ nông dân trên diện tích khoảng 97,1 ha.

Đây là hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ớt của địa phương, đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch để nâng cao giá trị kinh tế trong thời gian tới.