Đak Pơ: Bảo tồn nguồn gen giống heo đen bản địa

(GLO)- Sau gần 9 tháng triển khai, Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển mô hình giống heo đen trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được những kết quả bước đầu, giúp người dân thoát nghèo.





Hiệu quả bước đầu



Tháng 11-2021, gia đình anh Đinh Drung (làng Kuk Đak, xã An Thành) được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ hỗ trợ 5 con heo đen giống và 15 kg cám. Theo hướng dẫn của Trung tâm, anh Drung mua lưới B40 về quây ở góc vườn và làm chuồng nuôi heo. “Trước đây, tôi nuôi giống heo này thả rông nhưng chúng thường xuyên phá hoa màu và gây ô nhiễm môi trường. Sau này, mọi người chuyển sang nuôi heo lai. Được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ con giống, tôi nuôi theo hình thức nhốt nhưng làm chuồng rộng để chúng đi lại thoải mái. Thức ăn chủ yếu của chúng là rau củ quả sạch tự trồng. Hiện đàn heo của gia đình phát triển tốt, 4 con heo nái sắp đẻ heo con”-anh Drung bộc bạch.



Gia đình anh Đinh Hoanh (cùng làng) cũng được hỗ trợ 5 con heo đen. Dưới sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, anh chăn nuôi theo đúng kỹ thuật. Hiện 2 con heo nái đã đẻ được 10 con. Anh hồ hởi cho biết: “Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên ghé thăm, hướng dẫn chọn thức ăn phù hợp để đàn heo sinh trưởng nhanh cũng như cách phòng trừ các loại bệnh. Hy vọng chúng sẽ sinh sôi thêm để giúp gia đình tôi có thêm thu nhập và bảo tồn được giống heo quý của người Bahnar”.

Gia đình anh Đinh Hoanh (làng Kuk Đak, xã An Thành) khấp khởi mong chờ nguồn thu nhập khá từ tiền bán heo giống. Ảnh: Thiên Di



Cùng chúng tôi tham quan một số mô hình nuôi heo đen, ông Văn Anh-Chủ nhiệm Dự án-thông tin: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển mô hình giống heo đen trong vùng đồng bào DTTS được triển khai thí điểm ở 3 xã: An Thành, Yang Bắc và Ya Hội. Thời gian triển khai dự án là đầu tháng 11-2021, dự kiến kéo dài 30 tháng. 18 hộ dân tham gia dự án được hỗ trợ 90 con heo giống với tổng kinh phí hơn 447 triệu đồng.



“Nhằm tránh tình trạng người nuôi làm thịt heo rồi lấy lý do chết do bệnh, chúng tôi yêu cầu các hộ ký cam kết. Theo đó, sau khi heo sinh sản, Trung tâm sẽ mua heo giống để cấp cho các hộ DTTS khác nuôi. Người nuôi được quyền bán con giống nhưng phải ưu tiên cho hộ DTTS trong làng để phát triển đàn heo như mục đích ban đầu của dự án, cũng là để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng con giống. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn các hộ kỹ thuật nuôi. Nhờ đó, 18 hộ đều nắm vững kỹ thuật nuôi heo đen và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh”-ông Văn Anh cho hay.



Mở hướng thoát nghèo



Người Bahnar ở huyện Đak Pơ có truyền thống nuôi heo đen vì loại heo này chắc thịt, chất lượng thơm ngon. Giống heo này cũng sinh trưởng, phát triển nhanh. Các lễ hội của người Bahnar không thể thiếu các món ăn từ thịt heo đen. Vì thế trên thị trường, loại heo này có giá bán khá cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, người DTTS ở Đak Pơ không mặn mà với việc nuôi heo đen khiến số lượng đàn giảm sút.



Với nhiều năm nuôi và có nguồn thu nhập ổn định từ heo đen, anh Đinh Tin (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An) chia sẻ: “Do bà con nuôi với hình thức thả rông để tự kiếm thức ăn nên heo phát triển chậm, có khi 17-18 tháng mới đạt trọng lượng 50-60 kg/con. Mấy năm nay, năm nào nhà tôi cũng nuôi khoảng 15 con nhưng theo hình thức nhốt trong vườn. Dịp lễ, Tết, chúng tôi mổ bán với giá 150-200 ngàn đồng/kg. Cũng có người mua cả con về làm tiệc thết đãi mọi người. Có khi tôi bán được hơn 10 triệu đồng/con. Nhờ vậy mà gia đình có nguồn thu nhập tốt hơn”.



Giới thiệu về đàn heo của gia đình, anh Đinh Hoanh khấp khởi: “Ngày trước, heo đen được nuôi nhiều lắm, nhưng sau này dân làng ít nuôi. Vì ít người nuôi nên giá heo đen tăng cao. Từ khi dự án triển khai, nhiều hộ trong làng thấy chúng tôi nuôi nhốt, tận dụng nông sản cho ăn mà đàn heo sinh trưởng tốt nên muốn làm theo. Nhiều nhà đã đến đặt tiền để mua con giống và hỏi tôi kỹ thuật nuôi. Giá heo giống khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/con thì nhà tôi cũng sắp có thu nhập cao. Tôi sẽ nhân đàn và duy trì nuôi để có nguồn thu cao hơn”.



Trao đổi với P.V, bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho hay: “Chúng tôi triển khai dự án nhằm mục đích bảo tồn, nhân rộng nguồn gen giống heo đen bản địa. Đến nay, tổng đàn heo ở 18 hộ tham gia là 100 con. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao, hướng dẫn kỹ thuật để nhân rộng đàn heo đen trong các làng đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi ở địa phương phát triển cũng như từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.



THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN