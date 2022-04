Trồng đậu đen xanh lòng, đậu đen trắng lòng, nông dân ở vùng này của Bình Định nhà nào trồng cũng có tiền

Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đang thu hoạch cây đậu đen. Theo nhiều hộ trồng đậu đen trên địa bàn xã cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đậu đen cũng được mùa hơn năm trước.





Theo anh Sô Y Lịch, cán bộ khuyến nông xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) cho biết, vụ đậu đen năm nay, bà con nông dân xã Vĩnh Thuận đã xuống giống khoảng 415 ha, năng suất thu hoạch ước đạt 12 tạ/ha, cao hơn khoảng 3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.



Hiện bà con nông dân đã thu hoạch gần 70% diện tích đậu đen. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh nên giá bán cũng không cao hơn năm trước bao nhiêu, với giá bán từ đầu vụ đến nay giao động từ 22.000 nghìn đến 24.000 đồng/kg đối với đậu đen xanh lòng và từ 20.000 đến 21.000 đồng/kg đối với đậu đen trắng lòng.



Mí Vũ, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định, bên phải) đang thu hoạch đậu đen.



Chị Đinh Thị Thiết, ở Làng 7 xã Vĩnh Thuận cho biết, vụ đậu đen này gia đình chị gieo trồng được với diện tích 16 sào. Hiện tôi đã hái xong đợt 1, cho thu hoạch trên 8 tạ, đang tiếp tục hái đợt 2, cộng lại chắc cũng được hơn 1 tấn đậu. Sau khi trừ chi phí, số tiền lời thu được khoảng 12 triệu đến 14 triệu đồng/ha, như vậy cũng mừng rồi.



Ngoài chị Thiết, Bá Thiểm ở Làng 5 cũng cho chúng tôi biết, vụ đậu đen năm nay gia đình ông đã xuống hơn 100kg giống, với diện tích sản xuất khoảng 2,5ha.



Bá Thiểm cho biết cây đậu đen thì chi phí đầu tư cũng không cao lắm so với cây trồng khác. Hiện chị đã thu hoạch hơn 80% diện tích đậu rồi, với sản lượng thu được 2,5 tấn. Trong đó, khoảng 1 tấn là đậu đen xanh lòng, với giá bán được 22.000 đồng/kg. Và đậu đen trắng lòng, với giá bán được 20.000 đồng/kg. "Năm nay cây đậu đen được mùa nên gia đình tôi cũng rất mừng, tuy giá bán không cao lắm, nhưng cũng đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Hiện nay gia đình tôi cũng đang tranh thủ thu hoạch hết số diện tích đậu còn lại...".



Không riêng Chị Thiết, Bá Thiểm, Mí Vũ ở Làng 2 cũng vui mừng cho biết, từ vụ đậu đen năm trước đem lại nguồn thu khá cho gia đình, năm nay chị quyết định mở rộng thêm diện tích đất để trồng đậu đen với hơn 1 ha.



Mí Vũ cho biết thêm: "Mùa đậu này tôi đã xuống 60kg giống, cây đậu đen khoảng hơn 3 tháng thì cho thu hoạch, hiện tại gia đình vẫn đang thuê công để hái đậu. Năm nay, tôi thấy trái cũng nhiều hơn năm trước, ướt đạt chắc cũng cho năng suất hơn 1 tấn/ha. Với giá cả hiện nay, sau khi trừ chi phí thì cũng có lời hơn năm trước nhiều. Hi vọng đến cuối vụ giá sẽ cao hơn chút...".



Ông Đinh Luận, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, ở xã Vĩnh Thuận cây đậu đen được xem là một trong những cây trồng cạn chủ lực đem lại nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Vụ đậu đen năm nay diện tích gieo trồng có tăng hơn năm trước.



Do có nhiều hộ dân đã tận dụng một số diện tích đất trồng keo khi cây keo còn nhỏ để đưa vào sản suất đậu đen.



Vụ Đông Xuân, ngoài trồng cây lúa là cây lương thực, thì cây đậu đen được xem là cây trồng cạn đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân trong xã. Để phát huy hiệu quả nguồn thu từ cây trồng cạn, thời gian tới xã tiếp tục vận động người dân có thể tận dụng thêm diện tích đất soi nà để đưa vào sản xuất thêm một số cây trồng ngắn ngày khác như cây đậu phụng, ông Đinh Luận, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết thêm.



Theo Ngọc Ánh (Cổng TTĐT huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định)