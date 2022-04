Sắp hết vụ, giá tiêu liên tục tăng, doanh nghiệp thu gom giá cao nhờ nông dân biết cách làm điều này

Những ngày này, nông dân trồng tiêu tại Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ đang bước vào cuối vụ thu hoạch hồ tiêu. Ước tính sản lượng hạt tiêu năm nay giảm khoảng 10%, điều này khiến giá tiêu những ngày qua tăng dần, dao động từ 77.000-81.000 đồng/kg.





Sắp hết vụ, giá tiêu liên tục tăng



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu xô hôm nay tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 78.500 đồng/kg.



Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giao dịch khoảng 77.000 đồng/kg. Tại Bình Phước, giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên sát mức 80.000 đồng/kg.



Nông dân hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên sẽ kết thúc vụ thu hoạch sớm hơn năm ngoái khoảng nửa tháng và do đó, dự kiến sản lượng khu vực này sẽ giảm hơn 10%.



Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hoạch tiêu. Ảnh: Trần Đáng



Trước đó, khi mới vào vụ thu hoạch, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã có chuyến khảo sát các tỉnh trồng tiêu lớn và nhận định, sản lượng hồ tiêu năm nay tiếp tục giảm so với năm 2021. Ước tính, sản lượng hạt tiêu vụ 2022 giảm khoảng 10-20%.



Cộng với chi phí đầu vào như giá phân bón, giá xăng dầu liên tục tăng nên đã góp phần tác động lên giá tiêu những ngày gần đây.



Tín hiệu vui đối với ngành hồ tiêu trong những năm gần đây là bà con ngày càng quan tâm đến việc trồng tiêu sạch, áp dụng các tiêu chí VietGAP, GlobalGAP để nâng cao chất lượng hạt tiêu. Đơn cử như tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhiều hộ nông dân đã rủ nhau vào Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hồ tiêu sạch.



Sau đó Chi hội đứng ra liên kết với doanh nghiệp là Công ty Olam để sản xuất hồ tiêu sạch theo hướng hữu cơ, nhằm đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.



Ngay sau khi Hội Nông dân xã vận động, anh Nguyễn Đình Vững (thôn 1, xã Nam Yang) liền đăng kí tham gia Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hồ tiêu sạch liên kết với Công ty Olam.



Theo đó, gia đình anh tuân thủ quy trình chăm sóc, thu hoạch hồ tiêu theo hướng an toàn,. Nhờ đó, vườn hồ tiêu của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, cho năng suất ổn định.



Anh Vững cho biết: "Năng suất hồ tiêu khô đạt bình quân đạt 3-4 tấn, tuy thấp hơn trước đây nhưng giữ ổn định hàng năm. Bên cạnh đó, khi tham gia chuỗi liên kết, tôi còn được hỗ trợ bao bì, đồ bảo hộ lao động và được doanh nghiệp thu mua với giá tiêu cao hơn 2.000 đồng/kg so với thị trường".



Cách gia đình anh Vững chăm sóc tiêu làm "hài lòng" doanh nghiệp, đó là chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học. Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm. Trước đây anh cắt cỏ cho sạch, thì hiện nay anh và bà con "nuôi cỏ" trong vườn để giữ ẩm cho đất. Quá trình chăm sóc thu hoạch đều được ghi sổ nhật kí...



Việc liên kết với doanh nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt nên đã có thêm nhiều hộ nông dân ở xã Nam Yang vào Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hồ tiêu sạch. Hiện Chi hội có 97 thành viên, canh tác khoảng 135 ha hồ tiêu theo hướng an toàn.



Theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 03/2022 đạt 23.727 tấn tiêu các loại, tăng 9.220 tấn. Tức xuất khẩu tiêu tăng 63,56% so với tháng trước nhưng lại giảm 7.686 tấn, tức giảm 24,47% so với cùng kỳ năm trước.



Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 111,68 triệu USD, tăng 45,71 triệu USD, tức tăng 69,29% so với tháng trước.



Lũy kế khối lượng xuất khẩu hạt tiêu 3 tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 53.778 tấn tiêu các loại, giảm 7.843 tấn so với khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2021.



Về giá trị kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 250,79 triệu USD, tăng 70,78 triệu USD, tức tăng 39,32 % so với cùng kỳ.



Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2022 đạt 4.707 USD/tấn, tăng 3,52% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 2/2022.

Theo Thiên Ngân (Dân Việt)