Pleiku: Ra mắt 2 tổ hội trồng rau an toàn và cà phê

(GLO)- Ngày 31-3, Hội Nông dân phường Đống Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp trồng cà phê và rau an toàn.

Ra mắt tổ hội trồng rau an toàn tại tổ dân phố 3, phường Đống Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Phạm Hiền

Tại buổi lễ, Hội Nông dân phường Đống Đa đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ hội và tổ chức cho các hội viên ký cam kết thực hiện theo quy chế đã đề ra. Theo đó, Tổ hội trồng rau an toàn tại tổ dân phố 3 gồm 10 thành viên do bà Khổng Thị Nhinh làm Tổ trưởng. Tổ hội trồng cà phê tại tổ dân phố 4 gồm 14 thành viên do bà Nguyễn Thị Trinh làm Tổ trưởng. Tại buổi ra mắt, 2 tổ hội nghề nghiệp đã thống nhất nội dung, cách thức và quy chế hoạt động trong thời gian tới.

Các tổ hội nghề nghiệp này được thành lập nhằm mục đích tập hợp những hộ trồng cà phê, rau an toàn để cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng; đồng thời, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao đời sống cho các thành viên. Đây cũng là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân tới các tổ chức liên quan.