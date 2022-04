Nông dân Nam Yang liên kết sản xuất hồ tiêu sạch

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) liên kết với Công ty Olam để sản xuất hồ tiêu sạch theo hướng hữu cơ nhằm đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây là hướng đi bền vững, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng hồ tiêu.





Là người gắn bó nhiều năm với cây hồ tiêu và cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng của loại cây này, anh Nguyễn Đình Vững (thôn 1, xã Nam Yang) hiểu rõ cách làm “ăn xổi ở thì”. Chính vì vậy, ngay sau khi Hội Nông dân xã vận động, anh liền tham gia Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hồ tiêu sạch liên kết với Công ty Olam sản xuất hồ tiêu theo hướng an toàn, bền vững. Nhờ đó, vườn hồ tiêu của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, cho năng suất ổn định.

Anh Nguyễn Huy Đạt (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) dự định sẽ chuyển toàn bộ diện tích hồ tiêu của gia đình sang canh tác theo hướng hữu cơ bền vững. Ảnh: Quang Tấn



Anh cho hay: Thời gian trước, do canh tác theo kiểu truyền thống, chủ yếu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học nên chỉ sau vài năm cho thu hoạch, cây hồ tiêu bắt đầu thoái hóa rồi chết dần. Sản phẩm làm ra thường bị thương lái ép giá. Từ khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tôi được hướng dẫn chăm sóc vườn cây bằng phương pháp hữu cơ nên cây trồng phát triển tốt, không còn tình trạng chết nhanh, chết chậm. “Năng suất bình quân đạt 3-4 tấn hồ tiêu khô/ha, tuy thấp hơn trước đây nhưng giữ ổn định hàng năm. Bên cạnh đó, khi tham gia chuỗi liên kết, tôi còn được hỗ trợ bao bì, đồ bảo hộ lao động và được Công ty Olam bao tiêu sản phẩm với giá thu mua cao hơn giá thị trường 2.000 đồng/kg”-anh Vững phấn khởi nói.



Nhận thấy hiệu quả mang lại khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất, anh Nguyễn Huy Đạt (thôn 3) dự tính sẽ chuyển toàn bộ diện tích hồ tiêu của gia đình sang canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững. Anh chia sẻ: “Hiện tôi mới tham gia liên kết 500 trụ nhưng thấy khác biệt rất lớn giữa 2 vườn cây. Canh tác theo phương pháp hữu cơ không những giúp cây phát triển bền vững, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe bản thân và người tiêu dùng. Sắp tới, tôi sẽ đăng ký tham gia liên kết toàn bộ diện tích trồng hồ tiêu của gia đình để nâng cao giá trị sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế”.



Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hồ tiêu sạch xã Nam Yang hiện có 97 thành viên liên kết với Công ty Olam canh tác khoảng 135 ha hồ tiêu theo hướng an toàn, bền vững. Khi tham gia chuỗi liên kết, các hộ dân được Công ty hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích từng vườn cây; hỗ trợ dụng cụ, thiết bị an toàn trong sản xuất; tập huấn về thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua các lớp tập huấn, bà con nông dân sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm về trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản sản phẩm cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động. Theo anh Nguyễn Viết Trung-cán bộ địa bàn của Công ty Olam, ngoài việc hưởng lợi từ các chính sách thu mua của Công ty, các hộ tham gia chuỗi liên kết phải tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học, tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm.



Trao đổi với P.V, ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho hay: “Chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn sạch không chỉ góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân mà còn nâng cao giá trị sản phẩm hồ tiêu trên thị trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia mở rộng chuỗi liên kết, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển”.



QUANG TẤN