Krông Pa: Cây trồng chủ lực thiệt hại do thời tiết thất thường

(GLO)- Diễn biến thời tiết thất thường trong thời gian qua đã làm nhiều diện tích cây thuốc lá và điều tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại nặng. Người dân trong huyện đang khẩn trương thu hoạch diện tích thuốc lá bị ảnh hưởng do mưa để mong vớt vát được phần nào; còn với người trồng điều thì coi như mất mùa, thua lỗ.





Thiệt hại nặng nề



Một tuần sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích thuốc lá tại huyện Krông Pa bắt đầu úa vàng, héo rũ rồi chết khiến người dân đứng ngồi không yên. Nhìn 2,5 ha thuốc lá của gia đình đang héo úa vì úng nước, chị Tạ Thị Thao (thôn Thanh Bình, xã Uar) buồn rầu nói: Không ngờ mùa này, mưa lại triền miên như vậy. Diện tích thuốc lá của gia đình mới sấy được 2-3 lò, hiện bắt đầu hái đến lá giữa. Bây giờ bị úng nước, cây héo hết, thu hoạch không kịp vì lò sấy có hạn mà bỏ trên ruộng thì xót của. “Giá thuốc lá đang ở mức 55.000 đồng/kg, những tưởng vụ này dư giả chút đỉnh. Nhưng giờ thì thất bại thật rồi, lỗ ít nhất gần trăm triệu đồng, không biết lấy tiền đâu để thanh toán tiền công, trả nợ vật tư”-chị Thao rầu rĩ.

Toàn bộ 2,5 ha cây thuốc lá của gia đình chị Tạ Thị Thao (thôn Thanh Bình, xã Uar) bị vàng úa vì úng nước. Ảnh: Vũ Chi



Tại cánh đồng xã Phú Cần, người dân đang hối hả thu hoạch cây thuốc lá. Chị Nguyễn Thị Thảo (buôn Bluk) cho biết, gia đình chị làm thuốc lá đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ gặp mưa lớn kéo dài giữa vụ như năm nay. Mặc dù đã thu được 4 lò nhưng vụ thuốc lá này, gia đình cầm chắc lỗ. Năm nay, giá thuốc lá không tăng nhưng chi phí phân bón, nhân công đều tăng. Nếu thuốc đẹp, công thu hoạch chỉ mất 1 ngày là đủ 1 lò nhưng khi cây thuốc lá héo, thời gian hái và ghim tăng lên 2-3 ngày, trong khi đó thuốc lại nhẹ đi rất nhiều. "Năm nay, nhờ dùng lò sấy chạy bằng điện nên khi tăng nhiệt độ, thời gian sấy giảm khoảng 2 ngày so với lò sấy truyền thống nhưng vẫn không thu hoạch kịp những diện tích thuốc lá bị thiệt hại. Vì thế, nhiều lá thuốc bị khô, có sấy cũng bán chẳng được bao nhiêu do thuốc lá bị mất màu, chất lượng kém. Có nhà phơi khô bán thuốc lá nâu, chấp nhận giá giảm một nửa"-chị Thảo nói.



Cùng với thuốc lá, hơn 3.500 ha điều của người dân trong huyện Krông Pa đang thời kỳ ra hoa, đậu quả cũng bị thiệt hại khi phần lớn hoa đã chuyển sang màu đen sậm, thối và bắt đầu rụng. Đứng trước vườn điều 2 ha hơn 30 năm tuổi của gia đình, chị Đinh Thị Tươi (thôn An Bình, xã Uar) xót xa nói: "Mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh đã làm một số cây điều bị gãy đổ. Đang trong thời kỳ ra hoa gặp mưa lớn nên hoa rụng hết phấn, bết lại, quả non thối và rụng như trút. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa diện tích điều sẽ cho thu hoạch, nhưng với tình hình này, năng suất sẽ giảm 70-80%; mất mùa, thua lỗ là chắc chắn rồi".



Khẩn trương khắc phục thiệt hại



Ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar-cho biết: Toàn xã có khoảng 1.100 ha điều và 235 ha cây thuốc lá. Đây là 2 cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Tuy nhiên, do mưa lớn đúng thời điểm điều ra hoa nên tỷ lệ đậu quả rất ít, hoa thối và quả non rụng nhiều. Đối với cây thuốc lá, những chân ruộng trũng bị thiệt hại nặng, các hộ dân đang khẩn trương thu hoạch nhằm giảm bớt thiệt hại. Ủy ban nhân dân xã cũng đã thành lập tổ kiểm tra, lập danh sách, thống kê thiệt hại gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để có phương án hỗ trợ bà con.

Mưa lớn đã khiến phần lớn hoa điều rụng phấn, chuyển màu đen sậm và rụng như trút. Ảnh: Vũ Chi



Trao đổi với P.V, ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn và kéo dài khiến một số cây trồng bị thiệt hại, trong đó nặng nhất là cây điều và thuốc lá. Nếu như diện tích điều bị thiệt hại phần lớn ở 3 xã Ia Rsươm, Uar, Chư Rcăm thì cây thuốc lá thiệt hại trên diện rộng, chủ yếu tại xã Phú Cần, Uar, Chư Rcăm, Chư Ngọc… Vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn huyện có hơn 2.000 ha cây thuốc lá, hầu hết diện tích mới thu hoạch được 1/2 sản lượng.

Ông Duyên cho biết thêm, đất ở Krông Pa chủ yếu là đất cát, trong khi đó, thuốc lá được trồng chủ yếu ven sông, suối, nơi có diện tích đất bằng phẳng để tránh thoát nước. Vì vậy, khi mưa lớn kéo dài, nước không thoát kịp dẫn đến cây bị úng, vàng lá, héo rũ và chết dần, lượng nicotine mất đi nên thuốc giảm năng suất, chuyển màu, chất lượng kém. Bình quân 1 lò sấy được từ 8 tạ đến 1 tấn thuốc thì nay chỉ còn khoảng 4-5 tạ, màu thuốc cũng như chất lượng giảm nên chắc chắn giá cả sẽ giảm theo.



“Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch để giảm bớt thiệt hại. Vì lò sấy có hạn nên bà con tranh thủ ghim sẵn, chờ thuốc chín đưa vào sấy hoặc phơi khô bán thuốc lá nâu. Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại; tuy nhiên việc đề xuất hỗ trợ đang gặp khó vì cây thuốc lá thuộc quản lý của Bộ Công thương và không nằm trong danh mục cây trồng được hỗ trợ khi bị thiệt hại bởi thiên tai theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9-1-2017 của Chính phủ”-ông Duyên thông tin.

VŨ CHI