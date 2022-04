Giá tiêu đen tại thị trường nội địa đang giảm mạnh so với tháng trước, mức giảm từ 2.500– 3.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát). Trên thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang mua nhiều hơn hạt tiêu từ Việt Nam.





Giá tiêu giảm mạnh, vì sao doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua nhiều hạt tiêu Việt Nam?



Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hiện giá tiêu đen tại thị trường nội địa đang giảm mạnh so với tháng trước. Mức giảm từ 2.500 – 3.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/2/2022, xuống còn dao động trong khoảng 77.000 – 80.000 đồng/kg.



Giá tiêu giảm cao nhất 3.500 đồng/kg, diễn ra ở các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai; mức giảm 3.000 đồng/kg diễn ra ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Giá tiêu tại Gia Lai giảm khoảng 2.500 đồng/kg.



Giá tiêu trắng cũng giảm 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 2, hiện đạt mức 119.000 đồng/kg. Mặc dù giá tiêu trắng giảm, nhưng vẫn đang cao hơn so với mức giá 103.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2021.



Giá tiêu tại các vùng trồng tiêu lớn như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đang dao động từ 77.000 - 80.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ: Dân Việt



Giao dịch hạt tiêu thế giới diễn ra khá ảm đạm. Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, lạm phát, hàng hóa tăng giá tại nhiều quốc gia. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực lên giá hạt tiêu toàn cầu.



Mặc dù vậy, xu hướng giảm giá được dự báo sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn, bởi chí phí sản xuất, từ phân bón, xăng dầu, công thu hái tăng cao, trong khi thời tiết diễn biến bất thường khiến sản lượng hạt tiêu giảm. Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên của Việt Nam, vụ mùa hạt tiêu năm nay bị mất mùa do thời tiết không thuận lợi, dẫn đến nguồn cung giảm.



Hiện, các vùng trồng tiêu của nước ta đang đẩy mạnh thu hoạch hồ tiêu, vì vậy có thông tin các nhà nhập khẩu muốn chờ đợi nguồn cung dồi dào và giá giảm. Dự kiến các nhà nhập khẩu sẽ bắt đầu tăng mua kể từ tháng 4/2022 trở đi, khi Việt Nam vào thu hoạch giai đoạn cuối.



Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l đang ở mức 4.000 USD/tấn và 4.200 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn so với tháng trước. Tương tự, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu cũng tăng 50 USD/ tấn so với ngày 28/2/2022, lên mức 6.000 USD/tấn.



Tại phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức vừa qua, ông Tevfik Donmez, một doanh nhân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã có 20 năm nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam, cho biết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gia vị của Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên trong những năm qua, nhất là đối với mặt hàng hạt tiêu.



Người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá tiêu đen Việt Nam tốt hơn sản phẩm cùng loại của Ấn Độ, Indonesia về độ cay, hương vị… Vì vậy, các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang mua nhiều hơn hạt tiêu từ Việt Nam.



Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2021, gần 4.000 tấn hồ tiêu Việt Nam đã được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kì, trị giá hơn 12 triệu USD.



Theo Cục Xúc tiến thương mại, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có quy mô kinh tế lớn, hoạt động ngoại thương sôi động và nhu cầu tiêu dùng cao với số dân tới gần 84 triệu người. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 6 châu Âu, thứ 16 thế giới và thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.



Đây là thị trường tiềm năng, cửa ngõ quan trọng vào khu vực Trung Đông, là nơi trung chuyển vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, sữa và sản phẩm sữa, hạt tiêu, đồ gỗ, cao su, chè, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử…



Ông Lê Phú Cường, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Việt Nam cần tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại địa bàn, tham gia giao dịch, quảng bá và giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện hội chợ, triển lãm quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường các cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp phân phối, chế biến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thiên Ngân (Dân Việt)