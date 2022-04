Giá ớt tăng gấp 2 - 3 lần

Chỉ trong vài ngày, giá ớt tại khu vực các tỉnh miền Trung đã tăng mạnh gấp 3 lần so với 1 tuần trước.

Giá ớt đang tăng lên nhưng sản lượng thu hoạch kém vì mùa mưa đến sớm. Ảnh: Quang Thuần

Ghi nhận trong 2 ngày gần đây, giá ớt tại một số tỉnh như Bình Định, Gia Lai, Nghệ An... bất ngờ tăng lên gấp 3 lần so với thời điểm trước đó. Tại An Khê (Gia Lai), giá ớt được các vựa thu mua ở mức 32.000 - 35.000 đồng/kg; tại Nghệ An, giá ớt ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg. Theo một số thương lái, khu vực miền Trung có diện tích trồng ớt khá lớn, tuy nhiên thời tiết mưa bão gây ngập lụt mấy ngày gần đây khiến sản lượng thu hoạch bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó giá ớt xuống thấp trong một thời gian dài cũng khiến cho nhiều người chán nản không chăm sóc, làm giảm nguồn cung. Tuy nhiên, giá ớt tại khu vực phía nam như Đồng Tháp, Sóc Trăng vẫn ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Giá tăng khiến nhiều người trồng ớt phấn khởi, tuy nhiên, ở một số vùng bị ngập lụt, mưa bão kéo dài thì nông dân lại rất âu lo. Anh Nguyễn Bá Quyền, hộ trồng ớt tại huyện Phù Mỹ (Bình Định) chia sẻ: "Dịch bệnh kéo dài người nông dân đã rất khó khăn, giá phân bón thuốc trừ sâu tăng cao, giá ớt thì đầu năm quá thấp, mới tăng được có mấy hôm bà con nông dân chưa kịp mừng thì trời mưa kéo dài gây ngập úng. Kiểu này mấy ngày nữa phải nhổ bỏ hết, nông dân rất khổ". Nhiều người trồng ớt và nhiều loại hoa màu khác ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng nặng do trời mưa kéo dài.