Gia Lai: Năng suất cây trồng Đông Xuân đạt cao

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh Gia Lai gieo trồng được hơn 78.181 ha, vượt 3,6% kế hoạch, tăng 1.951 ha so với vụ Đông Xuân 2020-2021.





Nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa) chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Hồng

Đến nay, bà con nông dân cơ bản đã thu hoạch xong một số cây trồng chính, năng suất đạt khá cao. Cụ thể, cây lúa nước 26.783 ha (đạt 102,7% kế hoạch), năng suất đạt 62,7 tạ/ha, vượt 1,9% so với kế hoạch, tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm ngoái; cây bắp 3.360 ha (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái), năng suất ước đạt gần 4,9 tấn/ha; cây mì 12.015 ha (tăng 184 ha so với cùng kỳ năm ngoái); khoai lang 1.626 ha (tăng 406 ha so với cùng kỳ năm ngoái), năng suất đạt hơn 13,9 tấn/ha; đậu các loại 4.171 ha, năng suất đạt 6,4 tạ/ha; rau các loại 14.404 ha (bằng 101% so với cùng kỳ năm ngoái), năng suất đạt 171,8 tạ/ha; cây thuốc lá 3.820 ha (vượt 1,9% so với kế hoạch), năng suất đạt gần 2,9 tấn/ha; mía trồng mới được 8.770 ha, đạt 125,3% kế hoạch.



LÊ NAM