Giá hồ tiêu ngày 21/4: Giữ vững ổn định giá

Từ đầu năm đến này dù sản lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm nhưng giá hồ tiêu luôn ở mức cao khiến người nông dân vô cùng hứng khởi. Hôm nay, giá thu mua hồ tiêu toàn thị trường giữ ở mức ổn định là từ 77.000 – 80.500 đ/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái, giá tiêu các địa phương cao hơn khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg.



Giá hồ tiêu Tây Nguyên giảm nhẹ so với các vùng trồng trong nước

Giá tiêu liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay





Tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực, dù sản lượng xuất khẩu giảm, nhưng giá trị lại tăng. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu hồ tiêu đạt 54.000 tấn, 252 triệu USD, giảm 11,5% về khối lượng nhưng tăng 40,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.



Riêng tháng 3, xuất khẩu hồ tiêu đạt 4.707 USD/tấn, tăng 3,52% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 2-2022.



Cụ thể, giá tiêu ghi nhận ngày 21-4 dao động trong khoảng 77.000 - 80.500 đồng/kg, giữ ổn định tại các tỉnh trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua.



Theo ghi nhận thì giá thu mua hồ tiêu cao nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 80.500 đ/kg. Ngược lại thì thấp nhất là thị trường Gia Lai giá ở mức 77.000 đ/kg.



Giá tiêu hôm nay ghi nhận tại các tỉnh Đồng Nai (78.000 đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (78.500 đ/kg); Bình Phước (79.500 đ/kg) .



Theo các chuyên gia đánh giá thì hiện tại nhu cầu hồ tiêu toàn cầu đang cho thấy sự tăng trưởng qua từng năm. Để thúc đẩy phát triển sự cạnh tranh của thị trường thì ngành công nghiệp này phải nâng cao năng lực của hạt tiêu như một sản phẩm giá trị gia tăng, thay vì chỉ chế biến ở dạng nguyên hạt và xay nhỏ.

https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-ho-tieu-ngay-214-giu-vung-on-dinh-gia-286262.html



Theo Hồng Đức (phapluatxahoi)