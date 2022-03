Trung Quốc - Nga tăng mua lượng khổng lồ, một sản phẩm thế mạnh của Việt Nam thu 512 triệu USD

Trong khi Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su quan trọng nhất của Việt Nam thì xuất khẩu cao su sang Nga sẽ gặp khó khăn do tác động chiến sự Nga - Ukraine.





Tại sao giá cao su tại Trung Quốc giảm?



Trong 10 ngày giữa tháng 3/2022, giá cao su tại thị trường châu Á bị tác động bởi diễn biến của thị trường dầu thô và lo ngại tác động của chiến sự Nga Ukraine, tại các sàn giao dịch hàng hóa ở Nhật Bản, Trung Quốc, ghi nhận giá cao su liên tục giảm.



Tại Trung Quốc, số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến đã khiến một số công ty, trong đó có các công ty sản xuất lốp xe ngừng sản xuất, khiến cho nhu cầu đối với cao su giảm.



Trong khi đó, ở thị trường trong nước, từ đầu tháng 3/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước ổn định.



Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ.



Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa giữ ở mức 348-350 đồng/độ mủ.



Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 2/2022.



2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210.420 tấn cao su. Trong ảnh: Công nhân khai thác mủ cao su tại Bình Phước. Ảnh: I.T



Trung Quốc vẫn mua nhiều cao su nhất của Việt Nam



Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 101.660 tấn, trị giá 181,75 triệu USD, giảm 47,2% về lượng và giảm 45,1% về trị giá so với tháng 1/2022.



Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 294.350 tấn, trị giá 512,81 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Về giá xuất khẩu, tháng 2/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.788 USD/tấn, tăng 4,1% so với tháng 1/2022 và tăng 8% so với tháng 2/2021.



Trong tháng 2, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 67.180 tấn, trị giá 117,15 triệu USD.



Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.744 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 1/2022 và tăng 9% so với tháng 2/2021.



Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210.420 tấn cao su, trị giá 360,96 triệu USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.



Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thời gian tới, thị trường cao su sẽ có nhiều biến động do chiến sự Nga - Ukraine sẽ tác động đến thị trường hàng hóa, trong đó có mặt hàng cao su.



Hiện, Nga - Ukraine là hai trong số những nước tiêu thụ các sản phẩm làm từ cao su nhiều nhất thế giới.



Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, Nga hiện nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022 với lượng 3.676 tấn, trị giá 6,69 triệu USD, tăng tới 190% về lượng và 178% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.



Cục Xuất nhập khẩu cho rằng, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Nga cũng sẽ gặp khó khăn do vận tải bị ngừng trệ, rủi ro về giao dịch ngân hàng...



Việc cấm vận hàng không cũng sẽ dẫn đến các hãng hàng không phải chọn đường bay dài hơn, chi phí tăng, áp lực gia tăng lên hệ thống vận chuyển logistics toàn cầu và giá cả hàng hóa.

Theo K.Nguyên (Dân Việt)