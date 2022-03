Nông dân Song An làm giàu từ giống vật nuôi mới

Ông Võ Lập (thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê) mạnh dạn đầu tư xây dựng trại nuôi cá, ếch, lươn trong bể xi măng, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: Ngọc Minh