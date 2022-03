Kbang: Sản lượng mía thu hoạch đạt trên 70% diện tích

(GLO)- Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Tính đến thời điểm này, sản lượng mía của huyện đã thu hoạch hơn 70% trên tổng số 9.500 ha mía nguyên liệu. Dự kiến, đến ngày 15-4 sẽ kết thúc vụ ép năm 2021-2022.





Đến thời điểm này, sản lượng mía của huyện Kbang đã thu hoạch hơn 70% diện tích. Ảnh: Minh Nguyễn

Phần lớn diện tích mía nguyên liệu của huyện tập trung ở các xã phía Nam như: Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Đak Hlơ, Kông Pla, Nghĩa An, xã Đông. Hiện số diện tích mía còn lại đang thu hoạch chủ yếu ở xã Kông Pla và Đak Hlơ.



Để người sản xuất chủ động đầu tư, chăm sóc mía, trồng mới và mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo, Nhà máy Đường An Khê đã chủ động ban hành giá mua cơ bản đầu vụ ép năm 2021-2022 là 1,05 triệu đồng/tấn/10 chữ đường. Với giá thu mua này, người dân lãi 50-60 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí.



Đặc biệt, bên cạnh việc đầu tư giống, phân bón, Nhà máy Đường An Khê còn thực hiện bảo hiểm giá mua mía cơ bản cho 3 vụ ép tiếp theo (tính từ niên vụ 2022-2023 đến 2024-2025) với giá 900 ngàn đồng/tấn/10 chữ đường nhằm giúp các hộ dân an tâm phát triển vùng nguyên liệu.



MINH NGUYỄN