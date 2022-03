Đak Pơ: Hội thảo đầu bờ mô hình xây dựng nhà màng sản xuất rau an toàn

(GLO)- Ngày 23-3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Tân An tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình “Xây dựng nhà màng sản xuất rau an toàn tại xã Tân An, huyện Đak Pơ năm 2020”.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lan Anh

Mô hình “Xây dựng nhà màng sản xuất rau an toàn tại xã Tân An, huyện Đak Pơ năm 2020” được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn sự nghiệp khoa học-công nghệ cấp huyện năm 2020 với tổng kinh phí triển khai là hơn 637 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 30% và người dân đóng góp 70%. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 11-2020 với diện tích 2.000 m2 nhà màng và hệ thống tưới nước phun mưa tự động; chủ yếu trồng 4 loại rau ăn lá theo tiêu chuẩn VietGAP như: cải thìa, cải ngọt, cải bó xôi và xà lách.

Tại hội thảo, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã trao giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm nông hộ sản xuất rau an toàn (gồm 26 thành viên) theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 5 ha. Trong đó có 2.000 m2 nhà màng với 4 chủng loại rau được đánh giá.