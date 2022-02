Nông dân Gia Lai phấn khởi xuống đồng đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng ngày mùng 4 Tết, nông dân Gia Lai nô nức, phấn khởi xuống đồng khai xuân với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hòa trong không khí rộn ràng của năm mới, nông dân xã Tơ Tung (huyện Kbang) ra đồng khai xuân. Tại cánh đồng Đê Bar, anh Nông Hoàng Lộc (làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung) tranh thủ lấy nước vào 1 sào lúa của gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lộc chia sẻ: Ngày hôm nay hợp cho xuất hành, khai xuân, nên tôi ra đồng để thăm lúa và lấy nước vào ruộng. Tôi ra xông đất đồng ruộng ngày đầu năm với hy vọng mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt.

Ông Trần Trung Hiếu (thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) xuống đồng phun thuốc trừ sâu bệnh cho ớt vào sáng mùng 4 Tết. Ảnh: Mộc Trà

Với lão nông Trần Trung Hiếu (trú ở thôn 5, xã Thành An, thị xã An Khê) vui đón Tết cổ truyền nhưng vẫn canh cánh nỗi lo cho mấy sào ớt chỉ thiên nhiễm sâu bệnh. Do đó, sáng mùng 4 Tết, ông Hiếu vội ra vườn phun thuốc trừ bệnh cho cây trồng. “Cách đây 10 ngày, gia đình tôi vừa xuống giống 8 sào ớt chỉ thiên. Do tiết trời trở lạnh nên cây ớt xuất hiện bệnh bọ trĩ và rầy xanh. Cho nên sáng nay, tôi đã tranh thủ mua thuốc về bơm để phòng trừ sâu bệnh hại, giúp cây ớt duy trì sinh trưởng và phát triển. Vụ mùa vừa qua, ớt rớt giá, chỉ 6-7 ngàn đồng/kg. Sang năm mới, tôi hy vọng giá cả cây trồng sẽ tăng cao, đồng thời, mong Nhà nước có chính sách bình ổn giá phân bón và vật tư nông nghiệp để người nông dân như chúng tôi đỡ vất vả hơn”-ông Hiếu nói.

Mang theo không khí rộn ràng của ngày đầu xuân, người người, nhà nhà cùng ra đồng đầu năm với hy vọng về một năm mới thời tiết hiền hòa, lao động, sản xuất thuận lợi, năng suất bội thu.