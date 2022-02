Nhộn nhịp những chuyến rau quả đầu năm

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, không khí tại các vùng chuyên canh rau củ quả của tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp. Nông dân các địa phương đang tất bật thu hoạch những lứa rau trồng vào thời điểm trước Tết để cung ứng kịp thời cho thị trường trong và ngoài tỉnh.





Qua khảo sát tại vùng chuyên canh huyện Đak Pơ và TP. Pleiku, từ Tết Nguyên đán đến nay, giá rau củ quả tại ruộng biến động hàng ngày. Một số loại giá tăng so với thời điểm trước Tết như: hành lá 7.000 đồng/kg, bắp sú 7.000 đồng/kg, cải ngọt 6.000 đồng/kg. Còn khổ qua, dưa leo, cà chua, đậu cô ve… giá giảm nhẹ so với trước Tết.

Người dân thôn 2 (xã An Phú, TP. Pleiku) thu hoạch xà lách. Ảnh: Nguyễn Diệp



Ông Nguyễn Kim Hùng (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Từ sáng mùng 1 Tết đến nay, thương lái đặt vườn nhà tôi từ 1.000 đến 1.500 bó rau diếp cá/ngày. Vì vậy, dịp Tết vừa qua, gia đình tôi vừa thu hoạch, vừa vui xuân. So với các loại rau củ quả khác thì rau diếp cá thu hoạch quanh năm, giá luôn ổn định chứ không tăng cao hay giảm đột ngột. Với 1,5 sào rau diếp cá, mỗi tháng, tôi thu nhập được hơn 10 triệu đồng”.



Không chỉ nông dân trồng rau, các đơn vị cung ứng cũng bắt đầu ra quân thu hoạch sớm nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời cho người tiêu dùng. Từ chiều mùng 3 Tết, hơn 2 tấn rau củ quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) đã được công nhân thu hoạch theo đúng quy trình rồi vận chuyển cung ứng cho các siêu thị tại TP. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Pleiku và Kon Tum. Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Hoàng cho biết: “Sáng mùng 3 Tết, gần 100 công nhân bước vào thu hoạch các loại rau củ quả để cung cấp chuyến hàng đầu tiên trong năm mới cho các siêu thị tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đến nay, mỗi ngày, Công ty đều có 5 chuyến xe vận chuyển 4,5-5 tấn rau củ quả cho các siêu thị. Nhờ việc lưu thông thuận lợi hơn năm trước nên giá các loại rau củ quả ổn định, việc tiêu thụ cũng khả quan”.



Tại huyện Đak Pơ, từ mùng 2 Tết, nông dân cũng bắt đầu thu hoạch rau củ quả để Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đak Pơ vận chuyển đi các tỉnh miền Trung tiêu thụ. Ước tính mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp khoảng 60 tấn rau củ quả các loại ra thị trường này. “Cuối năm 2021, Hợp tác xã đã tiếp nhận nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đak Pơ”. Vì vậy, để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm rau, chúng tôi đang tập trung kiểm tra mẫu đất, nước sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn mác phù hợp, đồng thời tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân”-Giám đốc Hợp tác xã Lê Trường Hải cho hay.

Nông dân xã An Phú (TP. Pleiku) thu hoạch hành lá. Ảnh: Nguyễn Diệp



Không chỉ mặt hàng rau củ quả được thu hoạch, xuất bán sớm, người trồng chanh dây tại các địa phương trong tỉnh cũng tranh thủ thu hái để cung cấp cho đại lý thu mua trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Đắc Dũng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cho hay: “Để lấy may đầu năm, sáng mùng 4 Tết, tôi cùng vợ tranh thủ hái lứa chanh dây đầu tiên được gần 30 kg, đại lý thu mua chanh “múc” với giá 12 ngàn đồng/kg. Mong sao trong những ngày tới, giá chanh dây tăng trở lại như trước Tết khoảng 14.000-15.000 đồng/kg để người dân có nguồn thu nhập cao hơn trong năm 2022”.



Bà Ninh Thị Hậu-chủ cơ sở thu mua chanh dây Ninh Hậu (tổ 7, thị trấn Ia Kha) bộc bạch: “Tôi thu mua chanh dây đã hơn 10 năm. Đã thành thông lệ, vào sáng mùng 4 Tết, tôi bắt đầu thu mua của người dân trong vùng và các đại lý khác trong tỉnh. Những ngày đầu, cơ sở thu mua bình quân khoảng hơn 10 tấn quả để cung ứng cho các công ty chế biến. Hiện tại, giá chanh “múc” khoảng 13.000 đồng/kg. Dự kiến từ mùng 10 tháng Giêng trở đi, giá chanh dây sẽ tăng trở lại do các công ty chế biến bắt đầu hoạt động. Từ đó, người trồng chanh dây cũng có nguồn thu nhập, yên tâm đầu tư sản xuất”.



NGUYỄN DIỆP