Cam vàng, quýt ngọt Sơn Lang

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân xã Sơn Lang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đang tất bật thu hoạch cam, quýt cung ứng thị trường Tết Nhâm Dần 2022. Với giá bán 13-35 ngàn đồng/kg, cam vàng, quýt ngọt mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người trồng.





Dẫn chúng tôi tham quan vườn quýt trĩu quả, bà Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất) cho biết: Trước đây, khu vực này trồng cà phê. Sau nhiều năm khai thác, cây cà phê già cỗi, sản lượng giảm, thu nhập không cao. Sau khi tham quan mô hình trồng cây ăn quả, năm 2014, bà chuyển sang trồng 1 ha quýt hồng và 1 ha quýt PQ theo hướng VietGAP. “Giống quýt PQ qua Tết mới chín. Còn quýt hồng đang thu hoạch, tôi đã cắt bán hơn 1 tấn quả, giá 20-35 ngàn đồng/kg. Năm nay, năng suất đạt 10 tấn quả/ha, gia đình lãi hơn 200 triệu đồng”-bà Thêu nói.



Theo bà Thêu, giống quýt hồng và quýt PQ khá phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Cùng với đó, vườn cây được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bón phân hữu cơ nên phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho sản lượng, chất lượng cao. Quýt có vị ngọt thanh, màu cam vàng rất đẹp, thích hợp trưng bày trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Năm nay, vườn quýt hồng và quýt PQ mang lại cho gia đình bà Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang) nguồn thu hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ảnh: Ngọc Minh



Cách vườn quýt của bà Thêu không xa, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Hữu (cùng thôn) cũng đang tất bật thu hoạch cam sành. Giữa mênh mông nước mát, những cây cam trĩu quả soi bóng vàng rực cả một vùng. Anh cho hay: Cách đây gần 10 năm, nhận thấy cây cam, quýt hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, anh đi tham quan, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc loại cây này. Sau đó, anh phá bỏ 9 sào cà phê để trồng 250 cây cam sành, 250 cây quýt đường. Cây quýt đường và cam sành có thời gian thu hoạch lệch nhau khoảng 2 tháng. Như vậy, gia đình có thu nhập thường xuyên, đa dạng cây trồng để hạn chế rủi ro.



Năm nay, 9 sào cam, quýt của vợ chồng anh Hữu cho sản lượng hơn 20 tấn quả, giá bán 13-17 ngàn đồng/kg, mang lại nguồn thu cho gia đình gần 300 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng cà phê. “Cuối năm 2018, tôi trồng thêm 1 ha cam, quýt. Sang năm, vườn cây sẽ cho thu hoạch. Khi đó, nguồn thu nhập của gia đình sẽ còn cao hơn”-anh Hữu vui vẻ nói.



Nhờ áp dụng kỹ thuật và chăm bón cây trồng theo hướng hữu cơ, vườn cam sành, quýt đường của anh Hữu luôn xanh tốt, cho sản lượng cao, chất lượng ngon ngọt chẳng kém so với trồng ở các nơi khác. Anh Hữu chia sẻ: “Giống cam sành có vỏ sần sùi, khi chín chuyển sang màu vàng; trọng lượng bình quân 250-300 gram/quả, có quả đạt gần 1 kg. Tép cam mọng nước, có mùi thơm nhẹ, vị ngọt, pha chút dôn dốt chua, rất thích hợp ép nước. Nếu ăn trực tiếp thì có thể gọt lớp vỏ ngoài để lại phần cùi ăn cùng với múi cam rất ngon. Thương lái rất thích mua cam của gia đình”.



Chị Nguyễn Thị Nga (tổ 7, thị trấn Kbang) cho hay: “Hàng năm, tôi thu mua hàng chục tấn cam, quýt cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh. Thời điểm này, tôi tập trung thu mua cam sành, quýt hồng cung ứng thị trường Tết. Giống quýt hồng và cam sành có màu vàng cam rất bắt mắt, được thị trường ưa chuộng, người tiêu dùng đánh giá cao. Những ngày giáp Tết, lượng cam, quýt khách hàng đặt mua tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường”.



Xã Sơn Lang có gần 80 ha cam, quýt. Hầu hết nhà vườn canh tác theo hướng VietGAP. Trong năm 2021, chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 21 hộ trồng cam, quýt. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Hdân cho biết: Những năm gần đây, người dân đầu tư trồng những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao như mắc ca, dổi, các loại cam, quýt, bưởi.



“Thời gian tới, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân nhân rộng mô hình cây có múi, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con”-ông Hdân thông tin.



NGỌC MINH