Phú Yên: Làm chuồng nuôi lươn trên cạn kiểu độc, lạ, ông nông dân có doanh thu 1,6 tỷ/năm ngon ơ

Trong những năm qua, từ thành công của các mô hình nuôi lươn trong bể do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên xây dựng trên địa bàn huyện Phú Hòa, nhiều hộ nông dân đã học tập làm theo và nhân rộng mô hình. Vì vậy nghề lươn trong bể trên địa bàn huyện phát triển khá mạnh.





Tuy vậy, nhu cầu con lươn giống phục vụ nhu cầu nuôi của nông dân ngày một cao, trong khi đó khả năng cung cấp con giống rất hạn chế.



Nhờ khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thị trường cùng với sự chịu khó học tập, nghiên cứu mà ông Nguyễn Sĩ Tùng (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã làm thành công hồ nuôi lươn sinh sản với diện tích 300m2.



Ông Nguyễn Sĩ Tùng với bể nuôi lươn sinh sản tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.



Ông Nguyễn Sĩ Tùng đang nuôi khoảng 6.000 con lươn bố mẹ để cung cấp lươn giống cho nhu cầu của nông dân tại địa phương.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Tùng cho biết: Trước đây, gia đình ông cũng nuôi lươn thịt, lươn giống được mua từ các tỉnh phía Nam.



Do điều kiện môi trường nước không phù hợp, lươn hay bị bệnh và khó kiểm soát được bệnh tật nên tỷ lệ thất thoát cao.



Nếu mua lươn giống đánh bắt trong tự nhiên thì tỷ lệ thất thoát còn cao hơn nữa do chủ yếu đánh bắt bằng chích điện, lươn con rất yếu, rất dễ chết. Giá lươn giống vào đầu vụ nuôi thường rất cao do khan hiếm lươn giống nên nhiều hộ nuôi không thu lại lợi nhuận.



Qua tìm tòi học hỏi trên mạng intenet, sách báo và tham quan thực tế các mô hình nuôi lươn sinh sản các tỉnh miền Nam, từ cuối năm 2019, ông Tùng bắt đầu đầu tư xây dựng hệ thống ao nuôi và học tập, nghiên cứu cách cho lươn sinh sản.



Qua nhiều lần thất bại nhưng ông Nguyễn Sĩ Tùng vẫn không nản chí và quyết tâm làm cho được cách cho lươn sinh sản.



Đến nay, gia đình ông đã có 15 ao nuôi lươn bố mẹ với diện tích 300 m2 và nhà ươm lươn giống với diện tích khoảng 40 m2 và cho sản lượng ổn định.



Lươn giống chủ yếu cung cấp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Hòa và các địa phương lân cận hiện đang phát triển tốt mà giá thành lươn giống lại rẻ hơn so với nhập từ các tỉnh phía Nam.



Để thành công trong việc phối giống và cho lươn sinh sản, theo kinh nghiệm nuôi lươn của ông Tùng thường chọn lươn bố mẹ giai đoạn 10 tháng tuổi đưa vào nuôi và cho sinh sản.



Thời gian khai thác lươn bố mẹ khoảng 24 tháng. Ngoài ra, lươn sinh sản chủ yếu vào mùa mưa do đó vào thời điểm từ tháng 2 đến tháng 7, ông phải có hệ thống mưa nhân tạo kích thích lươn sinh sản tốt hơn.



Hiện nay, mỗi tháng ông Tùng xuất bán khoảng 20.000 con lươn giống, với giá bán lươn giống là 8.000 đồng/con.



Như vậy tổng thu nhập từ bán lươn giống của ông trong một năm khoảng 1,6 tỷ đồng, sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng ông còn lãi được khoảng 20 triệu đồng/tháng.



Ông Nguyễn Siêng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đánh giá: Cơ sở nuôi lươn sinh sản, ương lươn giống của hộ ông Nguyễn Sĩ Tùng (xã Hòa Thắng) góp phần cung cấp, ổn định giá lươn giống giúp các hộ nuôi lươn khác trên địa bàn huyện.



Các hộ mua lươn giống đảm bảo chất lượng yên tâm sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây.



Ông Nguyễn Sỹ Tùng đang chăm sóc lươn giống tại trại nuôi lươn sinh sản của gia đình ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.



Sắp tới Hội Nông dân sẽ có chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tận dụng những chuồng nuôi gia súc không còn sử dụng để cải tạo thành ao nuôi lươn thương phẩm , sản xuất lươn giống nâng cao thu nhập cho hộ dân...





https://danviet.vn/phu-yen-lam-chuong-nuoi-luon-tren-can-kieu-doc-la-ong-nong-dan-co-doanh-thu-16-ty-nam-ngon-o-20220103201253897.htm





Theo Đào Tấn Nhiệm (TTKN tỉnh Phú Yên/Dân Việt)