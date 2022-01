Gia Lai tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 156/UBND-NL về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh.





Anh Nguyễn Thanh Luân-thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) thu hoạch dưa leo trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh, mua bán, sử dụng thuốc BVTV; thực hiện việc cấp và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nông dân phát triển, nhân rộng mô hình các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm (GlobalGAP, Organic...); sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” để nông sản hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý Thị trường và các địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.



Sở Công thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa như: buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, địa phương liên quan đánh giá, đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý khi môi trường bị ô nhiễm do quá trình sử dụng thuốc BVTV; hướng dẫn việc vận chuyển, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo đúng quy định; xử lý và đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.



THANH SOẠN