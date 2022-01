Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nên đạt được những kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế trên một diện tích.

Trong 5 năm (2015-2020), thị xã An Khê đã huy động khoảng 4,9 tỷ đồng để đầu tư thực hiện 8 dự án khoa học và công nghệ. Trong đó, vốn khoa học và công nghệ tỉnh và thị xã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng; vốn đối ứng của các cá nhân và đơn vị tham gia thực hiện hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình, dự án đã phát huy hiệu quả rất tốt như: xây dựng chứng nhận nhãn hiệu Rau An Khê; thâm canh giống lúa nước chất lượng cao OM7347, TH3-5 và áp dụng kỹ thuật gieo sạ bằng thiết bị sạ thẳng hàng tại xã Tú An, Cửu An; trồng hoa lan hồ điệp theo hướng công nghệ cao; sản xuất giống cà chua ghép lên gốc cà tím; ứng dụng quy trình chăn nuôi heo trên nền đệm lót lên men sinh thái vi sinh hoạt tính; xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cửu An.

Trồng rau thủy canh tại Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Văn Ngọc Bằng (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) cho biết: Năm 2019, ông cùng một số hộ trong xã tham gia Dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP”. Gia đình ông trồng hơn 1,2 ha quýt đường. Vụ vừa rồi, ông thu được khoảng 20 tấn, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. “Trồng cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP rất hiệu quả, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ và được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc nên tiết kiệm được chi phí sản xuất. Chỉ cần giá ổn định từ 15 ngàn đồng/kg trở lên, người trồng đã có lợi nhuận rồi”-ông Bằng nói.

Còn ông Trần Văn Minh (tổ 4, phường Ngô Mây) thì cho hay: Năm 2021, ông được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã lựa chọn tham gia mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng cây dổi lấy hạt. Sau khi được hỗ trợ cây giống, phân bón, ông trồng 1 ha xen canh vào vườn rau xanh để thử nghiệm.

Ông Trần Văn Minh (tổ 4, phường Ngô Mây) bên cây dổi trồng xen canh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V, ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho biết: Thời gian tới, thị xã tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng cây dổi lấy hạt với diện tích 5 ha tại phường Ngô Mây và 2 xã Song An, Thành An. “Hiện nay, Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai xây dựng trung tâm giống cây trồng khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại xã Cửu An. Ngành định hướng người dân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bắp sinh khối, đầu tư phát triển những cây trồng ổn định về diện tích và có nhà máy chế biến sâu đứng chân trên địa bàn thị xã. Đồng thời, tập trung liên kết sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định, sản xuất luân canh các loại cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”-ông Tấn thông tin thêm.