Đak Đoa thiết lập chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ

(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản nhằm gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.





Glar là một trong những xã có diện tích cà phê lớn nhất huyện Đak Đoa với khoảng 2.000 ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế, cùng với việc đẩy mạnh tái canh những vườn cà phê già cỗi, xã tập trung vận động người dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất bền vững gắn với tiêu thụ. Ông Võ Minh Đạt-cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Glar-cho biết: Đến nay, hàng trăm hộ dân đã tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất hơn 650 ha cà phê theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) tham gia chuỗi liên kết sản xuất cây ăn quả có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phan Lài



Từ khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo quy trình 4C, thu nhập của gia đình ông Uê (làng Tuơh Klah, xã Glar) cũng như 100 hộ khác trong làng tăng đáng kể so với trước. Bên cạnh được hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cà phê theo đúng quy trình, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp còn cam kết thu mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường 200 đồng/kg cà phê nhân. “Tham gia chuỗi liên kết sản xuất từ năm 2015 đến nay, tôi được hướng dẫn cách tưới tiết kiệm nước, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý (tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ), ghi chép nhật ký nông hộ để theo dõi quá trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản… Nhờ vậy, năm nào vườn cà phê của tôi cũng cho năng suất, chất lượng cao, trong khi chi phí đầu tư giảm nên lợi nhuận tăng đáng kể so với trước đây. Với hơn 2 ha, trung bình mỗi năm, tôi thu được 7-8 tấn cà phê nhân, tăng gần gấp đôi so với trước. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về gần 100 triệu đồng”-ông Uê phấn khởi cho biết.



Cuộc sống của gia đình ông Trần Văn Nam (thôn 1, xã Hải Yang) cũng thay đổi rõ rệt từ khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu sạch bền vững của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang. Ông cho hay: “Tham gia chuỗi liên kết, tôi được hướng dẫn kỹ thuật canh tác hồ tiêu bền vững theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật… Nhờ đó, vườn hồ tiêu của gia đình sinh trưởng và phát triển rất tốt, nhất là hạn chế tình trạng dịch bệnh nên năng suất, chất lượng được nâng lên. Đặc biệt, sản phẩm được hợp tác xã bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường 5-10 ngàn đồng/kg nên tôi rất yên tâm”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-thông tin: Thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, nhân rộng chuỗi liên kết sản xuất trên các loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo đó, huyện đã triển khai thực hiện 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng cho 433 hộ dân. Các dự án góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung theo các tiêu chuẩn bền vững như VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP… gắn với tiêu thụ. Nhờ đó, năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng ngày càng tăng so với trước đây; góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ổn định thị trường đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.



“Thời gian tới, bên cạnh nhân rộng các mô hình, dự án liên kết sản xuất đạt hiệu quả cao, huyện tiếp tục kêu gọi các hợp tác xã, doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết với nông dân để sản xuất các loại cây trồng chủ lực như cây ăn quả có múi, hồ tiêu, cà phê, cây dược liệu, rau các loại… Từ đó, mở rộng, lan tỏa trong nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với các nhà máy chế biến trong tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo nền tảng vững chắc trong sản xuất, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho biết thêm.



QUANG TẤN