Đak Đoa quan tâm đầu tư sửa chữa công trình thủy lợi

(GLO)- Hàng năm, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đều phân khai vốn sự nghiệp thủy lợi để duy tu, sửa chữa hệ thống kênh mương, thủy lợi. Nhờ đó, đảm bảo diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần nâng cao tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.





Vụ Đông Xuân 2020-2021, nhiều thửa ruộng tại cánh đồng Ia Khôn (xã Ia Băng) không thể sản xuất do 1 đoạn kênh dẫn nước bị bể. Để kịp thời phục vụ sản xuất, UBND huyện Đak Đoa đã xuất kinh phí hơn 173 triệu đồng sửa chữa đoạn kênh này. Ông Djar (làng Châm Bôm, xã Ia Băng) cho hay: “Ở đây, người dân chỉ lo thiếu nước sản xuất vụ Đông Xuân vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước từ con mương này. Giờ kênh nương được sửa, người dân đã gieo sạ xong”. Còn anh A Munh (làng Brông Thông) thì cho hay: “Tôi có làm 2 sào ruộng ở cánh đồng này. Năm trước do kênh mương bị vỡ nên nước không về được làm cho lúa bị hạn. Giờ kênh mương được đầu tư sửa chữa kiên cố, chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, do kênh mương nhỏ nên lượng nước đưa về cánh đồng không nhiều. Chúng tôi phải phân chia nhau ban ngày tưới cà phê, ban đêm tưới lúa”.

Người dân xã Ia Băng nạo vét kênh mương thủy lợi Ia Khôn. Ảnh: Lê Nam



Ông Trần Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: Hệ thống kênh dẫn nước về cánh đồng Ia Khôn có chiều dài khoảng 3 km phục vụ tưới khoảng 80 ha cây trồng của người dân các làng O Yố, Châm Bôm và Brông Thông. Trong vụ Đông Xuân, người dân chỉ gieo trồng được khoảng 45 ha vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước đưa về từ hệ thống kênh mương này. “Vụ này, toàn xã gieo trồng 110 ha lúa nước, 50 ha rau màu. Hàng năm, UBND xã huy động sự hỗ trợ của đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cùng lực lượng dân quân, Đoàn Thanh niên và người dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để phục vụ sản xuất. Đồng thời, UBND xã cũng đề xuất UBND huyện hỗ trợ địa phương nâng cấp, sữa chữa 1,9 km kênh tại làng O Đất và 1 km kênh mương tại làng Brông Thông”-ông Hùng thông tin.



Trong khi đó, ông Đỗ Văn Cảnh-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đak Sơ Mei-cho hay: “30 m kênh mương bị sạt lở thuộc thủy lợi Đak Tông cũng vừa được sửa chữa, đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 50 ha cây trồng. Đến nay, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất lúa 2 vụ tại cánh đồng làng Tul Đoa. Tuy nhiên, đập tràn Đak Tơ Nghia ở cáng đồng Đê Gôh và đập tràn Đak HDa ở cánh đồng Bok Rei đã xuống cấp. Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện xem xét bố trí kinh phí tu sửa trong thời gian tới”.



Huyện Đak Đoa có 60 công trình thủy lợi vừa và nhỏ với tổng năng lực tưới 1.748 ha lúa nước và 16.93 ha cây công nghiệp. Năm 2021, UBND huyện đã dành 1 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi để sửa chữa 3 công trình thủy lợi có kênh mương bị hư hỏng gồm: tuyến kênh mương thủy lợi Ia Khôn (xã Ia Băng), công trình thủy lợi Đak Tông (xã Đak Sơ Mei) và đập tràn thôn 2 (xã Nam Yang). Đến nay, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn huyện gieo trồng 2.000 ha lúa nước, 414 ha rau đậu, 40 ha khoai lang. Nhờ chú trọng duy tu, sửa chữa nên hầu hết các công trình thủy lợi đã phát huy tác dụng. Việc đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi không những đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần nâng cao tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.



